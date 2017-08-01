 طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير ''الوردي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت | بوليتيك

رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت

بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها | دولي

بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها

إعتقال أربعة مغاربة على خلفية عملية الطعن بفنلندا ومنفذ العملية طالب اللجوء | دولي

إعتقال أربعة مغاربة على خلفية عملية الطعن بفنلندا ومنفذ العملية ''طالب اللجوء''

بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس.. استعراضات جوية بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل | بوليتيك

بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس.. استعراضات جوية بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل

طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير الوردي | بوليتيك

طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير ''الوردي''

من اليوم ممنوع النشير في الشراجم واللي ماحتارمش القانون الجديد يخلص 100 درهم | مجتمع

من اليوم ممنوع النشير في الشراجم واللي ماحتارمش القانون الجديد يخلص 100 درهم

زوكربيرغ يأخذ شهرين اجازة أبوة للمرة الثانية ويمنح أربعة أشهر أبوة لموظفي فيسبوك | نت 2.0

زوكربيرغ يأخذ شهرين اجازة أبوة للمرة الثانية ويمنح أربعة أشهر أبوة لموظفي فيسبوك

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال الميكانيك | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال ''الميكانيك''

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير ''الوردي''

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 16:05 طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير الوردي | بوليتيك
طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير ''الوردي''
وسط سرية تامة وتكتم شديد، علمت ''شوف تيفي'' عن محاولة طبيب يشتغل بمستشفى إغرم بإقليم تارودانت، على محاولة انتحار وذلك عبر تناوله لجرعة كبيرة من الأدوية الخطيرة.

شوف تيفي

وسط سرية تامة وتكتم شديد، علمت "شوف تيفي" عن محاولة طبيب يشتغل بمستشفى إغرم بإقليم تارودانت، على محاولة انتحار وذلك عبر تناوله لجرعة كبيرة من الأدوية الخطيرة.

وفي ظل رفض المسؤولين المباشرين تقديم أي معطيات حول الموضوع، فالطبيب المعني بالأمر، لم يستطع التأقلم مع ظروف العمل بإغرم بسبب الضغط الكبير وقلة الأطر الصحية، حيث تقدم عدة مرات بطلب تنقيله إلى مناطق أخرى لكن طلبه ووجه بالرفض نظرا لعدم وجود طبيب يعوضه.

ووفق مصادر متطابقة، فالطبيب عبر عن رفضه مرارا وتكرارا للقرارات التي كان يتبناها الحسين الوردي في توزيع الموارد البشرية خاصة في العالم القروي الذي تنعدم فيه أبسط شروط العمل، حيث عثر على الطبيب مغشيا عليه، ويتم نقله لقسم المستعجلات بمستشفى المختار السوسي بتارودانت بعد حضور الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

وإستنادا لذات المصادر، فتدبير الموارد البشرية بجهة سوس ماسة في حاجة للجنة تحقيق مركزية من الوزارة، حيث أن الوزير الحسين الوردي حذف الجهة من زياراته الميدانية، وكذا تتبع الوضع الصحي بالجهة، التي عبر الطبيب الضحية مرارا تضامنه مع الساكنة لغياب الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية.

وكعادتهم منذ توليهم للمسؤولية بالجهة، يرفض المسؤولين جهويا ومحليا تقديم أي معطيات حول الموضوع مكتفين بالقول "بأنهم لم يتوصلوا بمعلومات مضبوطة حول الموضوع للإدلاء بها".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأطباء الجهة المسؤولية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت | بوليتيك

رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت

بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس.. استعراضات جوية بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل | بوليتيك

بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس.. استعراضات جوية بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي | بوليتيك

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تفاصيل الحريق المهول الذي اندلع بعمارة بالدارالبيضاء و أبناء سيدي مومن: رجال الوقاية المدنية أوت | بــووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو..تفاصيل الحريق المهول الذي اندلع بعمارة بالدارالبيضاء و أبناء سيدي مومن: رجال الوقاية المدنية ''أوت''

بالفيديو.. شاب مغربي كايدير السحر على المباشر..لا يصدق | بــووز

بالفيديو.. شاب مغربي كايدير السحر على المباشر..لا يصدق

عاجل.. أول فيديو للحريق الذي شب في محل لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء و خلف انفجارا قويا | بــووز

عاجل.. أول فيديو للحريق الذي شب في محل لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء و خلف انفجارا قويا

كواليس خاصة و بالفيديو.. دنيا باطما كتشطح هي وراجلها فحفل إطلاق أغنيتها الجديدة بالبيضاء | بــووز

كواليس خاصة و بالفيديو.. دنيا باطما كتشطح هي وراجلها فحفل إطلاق أغنيتها الجديدة بالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت | بوليتيك
منذ 44 دقيقة

رسميا..الإعلان عن موعد الإنتخابات الجزئية بأكادير وبني ملال وتارودانت

بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها | دولي

بسبب البيض الملوث..فرنسا تسحب هذه المنتوجات من أسواقها

إعتقال أربعة مغاربة على خلفية عملية الطعن بفنلندا ومنفذ العملية طالب اللجوء | دولي

إعتقال أربعة مغاربة على خلفية عملية الطعن بفنلندا ومنفذ العملية ''طالب اللجوء''

بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس.. استعراضات جوية بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل | بوليتيك

بمناسبة عيد ميلاد الملك محمد السادس.. استعراضات جوية بعد غد الاثنين بالمضيق ومارتيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.