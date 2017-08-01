طبيب يحاول الإنتحار بتاردوانت تضامنا مع الساكنة وضد قرارات الوزير ''الوردي'' ﻿

وسط سرية تامة وتكتم شديد، علمت ''شوف تيفي'' عن محاولة طبيب يشتغل بمستشفى إغرم بإقليم تارودانت، على محاولة انتحار وذلك عبر تناوله لجرعة كبيرة من الأدوية الخطيرة.

شوف تيفي



وسط سرية تامة وتكتم شديد، علمت "شوف تيفي" عن محاولة طبيب يشتغل بمستشفى إغرم بإقليم تارودانت، على محاولة انتحار وذلك عبر تناوله لجرعة كبيرة من الأدوية الخطيرة.



وفي ظل رفض المسؤولين المباشرين تقديم أي معطيات حول الموضوع، فالطبيب المعني بالأمر، لم يستطع التأقلم مع ظروف العمل بإغرم بسبب الضغط الكبير وقلة الأطر الصحية، حيث تقدم عدة مرات بطلب تنقيله إلى مناطق أخرى لكن طلبه ووجه بالرفض نظرا لعدم وجود طبيب يعوضه.



ووفق مصادر متطابقة، فالطبيب عبر عن رفضه مرارا وتكرارا للقرارات التي كان يتبناها الحسين الوردي في توزيع الموارد البشرية خاصة في العالم القروي الذي تنعدم فيه أبسط شروط العمل، حيث عثر على الطبيب مغشيا عليه، ويتم نقله لقسم المستعجلات بمستشفى المختار السوسي بتارودانت بعد حضور الوقاية المدنية والسلطات المحلية.



وإستنادا لذات المصادر، فتدبير الموارد البشرية بجهة سوس ماسة في حاجة للجنة تحقيق مركزية من الوزارة، حيث أن الوزير الحسين الوردي حذف الجهة من زياراته الميدانية، وكذا تتبع الوضع الصحي بالجهة، التي عبر الطبيب الضحية مرارا تضامنه مع الساكنة لغياب الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية.



وكعادتهم منذ توليهم للمسؤولية بالجهة، يرفض المسؤولين جهويا ومحليا تقديم أي معطيات حول الموضوع مكتفين بالقول "بأنهم لم يتوصلوا بمعلومات مضبوطة حول الموضوع للإدلاء بها".