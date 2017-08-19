 زوكربيرغ يأخذ شهرين اجازة أبوة للمرة الثانية ويمنح أربعة أشهر أبوة لموظفي فيسبوك ﻿
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زوكربيرغ يأخذ شهرين اجازة أبوة للمرة الثانية ويمنح أربعة أشهر أبوة لموظفي فيسبوك

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 15:49 زوكربيرغ يأخذ شهرين اجازة أبوة للمرة الثانية ويمنح أربعة أشهر أبوة لموظفي فيسبوك | نت 2.0
زوكربيرغ يأخذ شهرين اجازة أبوة للمرة الثانية ويمنح أربعة أشهر أبوة لموظفي فيسبوك
في تدوينة فريدة من نوعها نشر مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك على صفحته إنه سيحصل على اجازة أبوة مدتها شهرين بعد ولادة ابنته الثانية، كما فعل من قبل اثناء ولادة ابنته الأولى ''ماكسيما تشان زوكربيرغ ''

"شوف تيفي"

في تدوينة فريدة من نوعها نشر مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك على صفحته إنه سيحصل على اجازة أبوة مدتها شهرين بعد ولادة ابنته الثانية، كما فعل من قبل اثناء ولادة ابنته الأولى "ماكسيما تشان زوكربيرغ " في عام 2015.

وقال زوكربيرغ "سوف أحصل على شهر اجازة لأكون بجوار بريسيلا (تشان) والبنتين في البداية ثم سأقضي كل شهر ديسمبر معهم أيضا".

وأضاف "نحن في الفيسبوك نمنح أربعة أشهر اجازة أبوة لأن بعض الدراسات بينت أن الأباء العاملين الذين يقضون وقتا أكبر مع ابنائهم حديثي الولادة هو في صالح العائلة بأكملها".

وقال في ختام تدوينته "وأنا متأكد أني سأجد المكتب عند عودتي قائما على قدميه".

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شوف تيفي زوكربيرغ شهرين اجازة أبوة المرة الثانية أربعة أشهر أبوة موظفو فيسبوك

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