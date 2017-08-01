عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي ﻿

كشفت مصادر مقربة لشوف تيفي عن الإفراج عن 13 من معتقلي مايسمى ''بالسلفية الجهادية'' المعتقلين بثلاثة سجون مغربية بعفو ملكي تزامنا وإحتفالات الشعب المغربي بثورة الملك والشعب الذي تصادف 20 غشت.

شوف تيفي

كشفت مصادر مقربة لشوف تيفي عن الإفراج عن 13 من معتقلي مايسمى "بالسلفية الجهادية" المعتقلين بثلاثة سجون مغربية بعفو ملكي تزامنا وإحتفالات الشعب المغربي بثورة الملك والشعب الذي تصادف 20 غشت.



ووفق ذات المصادر، فقد تم تقليص المدة السجنية لمعتقل واحد بالسجن المركزي بالقنيطرة محكوم ب30 سنة، فيما تم الإعفاء مما تبقى من المدة لسجينين آخرين بذات السجن.



وأضاف ذات المصدر، عن الإعفاء مماتبقى من العقوبة السجنية لستة معتقلين سلفيين بسجن عكاشة، وخمسة آخرين بسجن رأس الماء وفق ذات المصدر.



هذا، وأفاد المعتقل السلفي السابق، عبد الصمد رفيقي الملقب "بأبي حفص" من خلال تدوينة على الفايسبوك، بالقول" الإفراج والعفو الملكي في حق عدد من معتقلي ملفات السلفية سواء من الذين اعتقلوا ظلما أو ممن أعلنوا عن مراجعات فكرية صادقة...حمدا لله على سلامتهم وهنيئا لهم وألف مبروك لأسرهم وعوائلهم بعد طول محنة وانتظار...".