 عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال الميكانيك | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال ''الميكانيك''

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي | بوليتيك

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع

الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا إقتصاد متلبسا بتوزيع مخدر الإكستازي و الأسلحة البيضاء بأصيلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا ''إقتصاد'' متلبسا بتوزيع مخدر ''الإكستازي'' و الأسلحة البيضاء بأصيلة

سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة | بوليتيك

سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة

بالصورة..راقصة مغربية نشرات صورتها عريانة فالفايسبوك وهاعلاش | مجتمع

بالصورة..راقصة مغربية نشرات صورتها عريانة فالفايسبوك وهاعلاش

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير سناب شات خرجات ليها جْــــنِية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير ''سناب شات'' خرجات ليها ''جْــــنِية '' وهاشنو وقع

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 14:40 عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي | بوليتيك
عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي
الإثنين 21 غشت و معه الشعب المغربي بالذكرى الـ54 لميلاد الملك محمد السادس وهي مناسبة لاستحضار مظاهر العناية الملكية الموصولة بفئة الشباب من خلال الحرص على تأهيل الشباب المغربي والارتقاء بقدراته

شوف تيفي: و م ع

يحتفل القصر الملكي يوم الإثنين 21 غشت و معه الشعب المغربي بالذكرى الـ54 لميلاد الملك محمد السادس وهي مناسبة لاستحضار مظاهر العناية الملكية الموصولة بفئة الشباب من خلال الحرص على تأهيل الشباب المغربي والارتقاء بقدراته وتطوير ملكاته.

وتتجلى هذه العناية من خلال مختلف المشاريع والبنيات الخاصة بتقوية وتطوير قدرات هذه الفئة، لاسيما تلك التي رأت النور خلال السنة الجارية بعدد من المدن والمراكز على امتداد التراب الوطني، والتي تتوخى تطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم وتمكينهم من تكوينات تأهيلية تتيح ولوجهم السلس لسوق الشغل، إلى جانب مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم وتفتق ملكاتهم في شتى مجالات الإبداع الحرفي والفني.


وتشكل هذه البنيات فضاءات مواتية لاكتشاف الذات وتطوير المهارات وتعزيز الخبرات، في أفق تكوين شباب مؤهل لولوج سوق الشغل والمساهمة بفعالية في التنمية المحلية، إلى جانب تنشيط الحياة السوسيو-ثقافية ومساعدة الشباب على تفتق ملكاتهم في شتى مجالات الممارسة الرياضية والإبداع الفني.

وتتجلى الرؤية الملكية التي تضع الشباب في قلب المسلسل التنموي، أيضا، من خلال الترسانة التشريعية المؤطرة لهذه المنجم الضخم من الطاقات التي تراهن عليها المملكة، سعيا إلى وضع البلاد في فلك الحداثة والتقدم والازدهار.

هكذا، واعتبارا للمكانة المركزية التي يوليها الدستور للشباب، نصت الوثيقة الدستورية على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي تتمثل مهامه الأساسية في دراسة ومتابعة القضايا المتعلقة بمجالات حماية الشباب والنهوض بالحياة الجمعوية، وبلورة اقتراحات تهم كل موضوع ذي صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية يعني الشباب والعمل الجمعوي بكيفية مباشرة، وحث هذه الفئة على المشاركة في الحياة العامة، وذلك في إطار تسوده روح المواطنة المسؤولة.

كما يتجسد الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للشباب المغربي والإفريقي عامة، من خلال النداء الذي وجهه جلالته للقادة الأفارقة خلال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، من أجل تبني سياسة إرادية تتجه صوب الشباب بهدف جعلهم قاطرة تتيح نهوض القارة، وبالتالي انتشال هذه الفئة من براثن البطالة وشبح الهجرة غير الشرعية.

وبالموازاة مع ذلك، ما فتئ الملك يولي اهتماما خاصا للشباب المغربي المقيم بالخارج، وذلك انطلاقا من الدور الجوهري الذي تضطلع به هذه الفئة ببلدان الإقامة ومساهمتها في تنمية بلدها الأم.

والأكيد أن الحرص المولوي على مواصلة إنشاء كل بنية مخصصة لفئة الشباب وتزويدها بجميع الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بجعلها تضطلع بأدوارها على الوجه الأمثل، يعكس مراهنة المملكة على شبابها في بناء مغرب الغد ورفع مشعل التنمية الشاملة والمستدامة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك عيد ميلاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة | بوليتيك

سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة

جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة | بوليتيك

جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة

الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة | بوليتيك

الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل.. أول فيديو للحريق الذي شب في محل لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء و خلف انفجارا قويا | بــووز
منذ 31 دقيقة

عاجل.. أول فيديو للحريق الذي شب في محل لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء و خلف انفجارا قويا

كواليس خاصة و بالفيديو.. دنيا باطما كتشطح هي وراجلها فحفل إطلاق أغنيتها الجديدة بالبيضاء | بــووز

كواليس خاصة و بالفيديو.. دنيا باطما كتشطح هي وراجلها فحفل إطلاق أغنيتها الجديدة بالبيضاء

بالفيديو..رد حكيم لدنيا باطما على رجاء بلمير لي اتاهماتها بالسحر و الشعوذة | بــووز

بالفيديو..رد حكيم لدنيا باطما على رجاء بلمير لي اتاهماتها بالسحر و الشعوذة

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين | بــووز

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال الميكانيك | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال ''الميكانيك''

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي | بوليتيك

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.