 الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا ''إقتصاد'' متلبسا بتوزيع مخدر ''الإكستازي'' و الأسلحة البيضاء بأصيلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال الميكانيك | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال ''الميكانيك''

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي | بوليتيك

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع

الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا إقتصاد متلبسا بتوزيع مخدر الإكستازي و الأسلحة البيضاء بأصيلة | حوادث و حقوق

الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا ''إقتصاد'' متلبسا بتوزيع مخدر ''الإكستازي'' و الأسلحة البيضاء بأصيلة

سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة | بوليتيك

سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة

بالصورة..راقصة مغربية نشرات صورتها عريانة فالفايسبوك وهاعلاش | مجتمع

بالصورة..راقصة مغربية نشرات صورتها عريانة فالفايسبوك وهاعلاش

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير سناب شات خرجات ليها جْــــنِية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير ''سناب شات'' خرجات ليها ''جْــــنِية '' وهاشنو وقع

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا ''إقتصاد'' متلبسا بتوزيع مخدر ''الإكستازي'' و الأسلحة البيضاء بأصيلة

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 14:17 الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا إقتصاد متلبسا بتوزيع مخدر الإكستازي و الأسلحة البيضاء بأصيلة | حوادث و حقوق
الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا ''إقتصاد'' متلبسا بتوزيع مخدر ''الإكستازي'' و الأسلحة البيضاء بأصيلة
تمكنت مصالح اﻷمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على المسمى ''م.ي'' يبلغ من العمر 20 سنة و''عديم السوابق العدلية'' متلبسا بتوزيع المخدرات.

شوف تيفي

تمكنت مصالح اﻷمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على المسمى "م.ي" يبلغ من العمر 20 سنة و"عديم السوابق العدلية" متلبسا بتوزيع المخدرات.

وحسب مصادر مطلعة، فالمصالح الأمنية بمدينة أصيلة، توصلت بمعلومات مفادها أن شخصا يمتطي دراجة نارية من الحجم الكبير يعمل على ترويج اﻷقراص المهلوسة بمدينة أصيلة.

وبعد عملية ترصد ومراقبة للأخير وفي الساعات اﻷولى من صباح يومه 18 غشت الجاري ، تم إلقاء القبض على المعني باﻷمر بشارع الرباط وبحوزته مجموعة من اﻷقراص المخدرة نوع " إكستازي" وأسلحة بيضاء.

وأضاف ذات المصدر، أن المفاجأة الكبيرة هي أن المعني باﻷمر تلميذ بمستوى السنة الثانية باكالوريا علوم اقتصادية، تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة من أجل البحث معه في الموضوع .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أصيلة المخدرات الإكستازي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال الميكانيك | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال ''الميكانيك''

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير سناب شات خرجات ليها جْــــنِية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير ''سناب شات'' خرجات ليها ''جْــــنِية '' وهاشنو وقع

شفار شداتو الكاميرا من بعد ما استولى على أوراق سيارة وهاتف بسباتة | حوادث و حقوق

شفار شداتو الكاميرا من بعد ما استولى على أوراق سيارة وهاتف بسباتة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل.. أول فيديو للحريق الذي شب في محل لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء و خلف انفجارا قويا | بــووز
منذ 28 دقيقة

عاجل.. أول فيديو للحريق الذي شب في محل لإصلاح السيارات بالدارالبيضاء و خلف انفجارا قويا

كواليس خاصة و بالفيديو.. دنيا باطما كتشطح هي وراجلها فحفل إطلاق أغنيتها الجديدة بالبيضاء | بــووز

كواليس خاصة و بالفيديو.. دنيا باطما كتشطح هي وراجلها فحفل إطلاق أغنيتها الجديدة بالبيضاء

بالفيديو..رد حكيم لدنيا باطما على رجاء بلمير لي اتاهماتها بالسحر و الشعوذة | بــووز

بالفيديو..رد حكيم لدنيا باطما على رجاء بلمير لي اتاهماتها بالسحر و الشعوذة

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين | بــووز

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية الجهادية بعفو ملكي | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عاجل.. الإفراج عن 13 من معتقلي السلفية ''الجهادية'' بعفو ملكي

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال الميكانيك | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..انفجار خطير بالدارابيضاء بسبب حريق فكراج ديال ''الميكانيك''

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي | بوليتيك

عاجل و هام للمغاربة.. احتفالات كبيرة بالقصر الملكي

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة تهز مدينة الدارالبيضاء وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.