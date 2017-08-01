الأمن يوقف تلميذا بالباكالوريا ''إقتصاد'' متلبسا بتوزيع مخدر ''الإكستازي'' و الأسلحة البيضاء بأصيلة ﻿

تمكنت مصالح اﻷمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على المسمى ''م.ي'' يبلغ من العمر 20 سنة و''عديم السوابق العدلية'' متلبسا بتوزيع المخدرات.

شوف تيفي



تمكنت مصالح اﻷمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على المسمى "م.ي" يبلغ من العمر 20 سنة و"عديم السوابق العدلية" متلبسا بتوزيع المخدرات.



وحسب مصادر مطلعة، فالمصالح الأمنية بمدينة أصيلة، توصلت بمعلومات مفادها أن شخصا يمتطي دراجة نارية من الحجم الكبير يعمل على ترويج اﻷقراص المهلوسة بمدينة أصيلة.



وبعد عملية ترصد ومراقبة للأخير وفي الساعات اﻷولى من صباح يومه 18 غشت الجاري ، تم إلقاء القبض على المعني باﻷمر بشارع الرباط وبحوزته مجموعة من اﻷقراص المخدرة نوع " إكستازي" وأسلحة بيضاء.



وأضاف ذات المصدر، أن المفاجأة الكبيرة هي أن المعني باﻷمر تلميذ بمستوى السنة الثانية باكالوريا علوم اقتصادية، تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة من أجل البحث معه في الموضوع .