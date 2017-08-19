سياسي هولندي يطالب بطرد المغاربة من هولندا بعد هجوم برشلونة ﻿

بعد الأحداث الإرهابية التي هزت هذا الأسبوع برشلونة، نشر السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية المعادي للمسلمين على صفحته الشخصية بالفايسبوك

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بعد الأحداث الإرهابية التي هزت هذا الأسبوع برشلونة، نشر السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية المعادي للمسلمين على صفحته الشخصية بالفايسبوك تدوينة مثيرة للجدل يطلب من خلالها طرد المغاربة القاطنين بهولندا، بعد أن تورط مغاربة في حادث الدهس والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة اخرين بجروح.

وأضاف السياسي الهولندي "أن الإسلام أعلن الحرب على أوروبا لهذا يجب الحد وإنهاء الأمر".

وبهذا الشأن، أصدر حزب الحرية المعادي للمسلمين بيانا شديد اللهجة يهاجم من خلاله المسلمين محملا اياهم مسؤولية الإرهاب.