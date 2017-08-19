بعد 19 سنة كوزير للأوقاف...عبد الكبير المدغري في ذمة الله بعد صراع طويل مع السرطان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الوزير المغربي الأسبق، عبد الكبير العلوي المدغري قد وافته المنية في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت عن سن يناهز 72 سنة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الوزير المغربي الأسبق، عبد الكبير العلوي المدغري قد وافته المنية في وقت مبكر من صبيحة اليوم السبت عن سن يناهز 72 سنة.



وحسب المعلومات التي توصلت إليها "شوف تيفي" فالوزير السابق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الشيخ زايد بعد دخوله في غيبوبة لمدة أيام بالمؤسسة الصحية.



وقضى المحامي السابق أزيد من 19 سنة كوزير للأوقاف، حيث إزداد سنة 1942 بمدينة مكناس، وله عدة مؤلفات وكتب، حيث عرف عن الراحل بأنه كاتب خطاب البيعة بعد إعتلاء محمد السادس عرش أسلافه بعد وفاة الراحل الملك الحسن الثاني.