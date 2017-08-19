 جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير سناب شات خرجات ليها جْــــنِية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير ''سناب شات'' خرجات ليها ''جْــــنِية '' وهاشنو وقع

شفار شداتو الكاميرا من بعد ما استولى على أوراق سيارة وهاتف بسباتة | حوادث و حقوق

شفار شداتو الكاميرا من بعد ما استولى على أوراق سيارة وهاتف بسباتة

بعد 19 سنة كوزير للأوقاف...عبد الكبير المدغري في ذمة الله بعد صراع طويل مع السرطان | حوادث و حقوق

بعد 19 سنة كوزير للأوقاف...عبد الكبير المدغري في ذمة الله بعد صراع طويل مع السرطان

جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة | بوليتيك

جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة

الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة | بوليتيك

الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة

روينة بمطار باريس.. المغاربة كيحتجوا على تأخر الطائرة | مجتمع

روينة بمطار باريس.. المغاربة كيحتجوا على تأخر الطائرة

إصابة 5 أشخاص من بينهم طفل وسيدة مصابة بجروح خطيرة في عملية دهس بأستراليا | دولي

إصابة 5 أشخاص من بينهم طفل وسيدة مصابة بجروح خطيرة في عملية دهس بأستراليا

الشركات الكبرى في خطر بسبب كسوف الشمس و هذا ما سيقع يوم الإثنين المقبل | منوعات

الشركات الكبرى في خطر بسبب كسوف الشمس و هذا ما سيقع يوم الإثنين المقبل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 12:32 جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة | بوليتيك
جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة
كشف مصدر مقرب من رئيس جماعة بركان، أن المجلس المنتخب لم يتوصل بمبلغ 250 مليون سنتيم لبناء المجزرة من شركة ''تبرابروم'' لمالكها هشام الكروج كما إدعت العديد من التقارير الصحفية.

شوف تيفي

كشف مصدر مقرب من رئيس جماعة بركان، أن المجلس المنتخب لم يتوصل بمبلغ 250 مليون سنتيم لبناء المجزرة من شركة "تبرابروم" لمالكها هشام الكروج كما إدعت العديد من التقارير الصحفية.

وحسب ذات المصدر، فلجنة الإستثناءات للتعمير بالإقليم قد إجتمعت سنة 2009، بمقر ولاية الجهة الشرقية بحضور جميع المتدخلين من سلطة محلية ومسؤولي التعمير، حيث وافق الجميع على طلب الإستثناء بالتجزئة ذات الرسم العقاري 24019.40 لشركة "تيرابروم" لصاحبها هشام الكروج، شريطة أن يساهم العداء العالمي بمبلغ 250 مليون سنتيم لبناء "مسمكة" بناءا على محضر إجتماع بتاريخ 2 أبريل سنة 2008 المنعقد بمقر العمالة والموقع من قبل عامل إقليم بركان ورئيس المجلس البلدي للمدينة من جهة وهشام الكروج من جهة أخرى.

ووفق ذات المصدر، فقد تمت المصادقة بأغلبية أعضاء المجلس الجماعي لبركان في دورته العادية الثانية سنة 2009، على مشروع إتفاقية وتعاون بين جماعة بركان وشركة تيرابروم لبناء مجزرة ومسمكة بمواصفات عصرية.

وأضاف ذات المصدر، أن المفاجأة الكبرى تكمن في أن الإتفاقية لم تتم المصادقة عليها من قبل السلطة الإقليمية بدعوى غياب توقيع الطرف الثاني الممثل في هشام الكروج وشركته، ما جعل السلطة الإقليمية إرجاع الإتفاقية، حيث أن الجماعة لم تتوصل بأي مساهمة مالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الإتفاقية من أجل تنفيذ المشروع المنصوص عليه وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وحسب ذات المصدر، فقد راسلت الجماعة السلطات المختصة حول فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الأشياء.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العداء هشام الكروج المجزرة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة | بوليتيك

الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة

بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة | بوليتيك

بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة

ممرض ينجو من محاولة قتل بمستشفى الرازي بتطوان | بوليتيك

ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان

هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل | بوليتيك

هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين

أجمل حدائق دير الزور السورية تتحول إلى مقبرة | قنوات أخرى

أجمل حدائق دير الزور السورية تتحول إلى مقبرة

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو) | روبورتاج

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو)

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع | بووز
منذ 52 دقيقة

بالفيديو.. عصابة هجمات على أسرة وحاولت اغتصاب بناتها في حي شعبي بمدينة فاس.. شوفو شنو وقع

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير سناب شات خرجات ليها جْــــنِية وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور:بعيدا عن الواقع..شابة مغربية كانت كادير ''سناب شات'' خرجات ليها ''جْــــنِية '' وهاشنو وقع

شفار شداتو الكاميرا من بعد ما استولى على أوراق سيارة وهاتف بسباتة | حوادث و حقوق

شفار شداتو الكاميرا من بعد ما استولى على أوراق سيارة وهاتف بسباتة

بعد 19 سنة كوزير للأوقاف...عبد الكبير المدغري في ذمة الله بعد صراع طويل مع السرطان | حوادث و حقوق

بعد 19 سنة كوزير للأوقاف...عبد الكبير المدغري في ذمة الله بعد صراع طويل مع السرطان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.