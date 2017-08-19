جماعة بركان..هشام الكروج حصل على رخصة إستثنائية لشركته ولم يقدم 250 مليون لبناء المجزرة ﻿

كشف مصدر مقرب من رئيس جماعة بركان، أن المجلس المنتخب لم يتوصل بمبلغ 250 مليون سنتيم لبناء المجزرة من شركة ''تبرابروم'' لمالكها هشام الكروج كما إدعت العديد من التقارير الصحفية.

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كشف مصدر مقرب من رئيس جماعة بركان، أن المجلس المنتخب لم يتوصل بمبلغ 250 مليون سنتيم لبناء المجزرة من شركة "تبرابروم" لمالكها هشام الكروج كما إدعت العديد من التقارير الصحفية.



وحسب ذات المصدر، فلجنة الإستثناءات للتعمير بالإقليم قد إجتمعت سنة 2009، بمقر ولاية الجهة الشرقية بحضور جميع المتدخلين من سلطة محلية ومسؤولي التعمير، حيث وافق الجميع على طلب الإستثناء بالتجزئة ذات الرسم العقاري 24019.40 لشركة "تيرابروم" لصاحبها هشام الكروج، شريطة أن يساهم العداء العالمي بمبلغ 250 مليون سنتيم لبناء "مسمكة" بناءا على محضر إجتماع بتاريخ 2 أبريل سنة 2008 المنعقد بمقر العمالة والموقع من قبل عامل إقليم بركان ورئيس المجلس البلدي للمدينة من جهة وهشام الكروج من جهة أخرى.



ووفق ذات المصدر، فقد تمت المصادقة بأغلبية أعضاء المجلس الجماعي لبركان في دورته العادية الثانية سنة 2009، على مشروع إتفاقية وتعاون بين جماعة بركان وشركة تيرابروم لبناء مجزرة ومسمكة بمواصفات عصرية.



وأضاف ذات المصدر، أن المفاجأة الكبرى تكمن في أن الإتفاقية لم تتم المصادقة عليها من قبل السلطة الإقليمية بدعوى غياب توقيع الطرف الثاني الممثل في هشام الكروج وشركته، ما جعل السلطة الإقليمية إرجاع الإتفاقية، حيث أن الجماعة لم تتوصل بأي مساهمة مالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من الإتفاقية من أجل تنفيذ المشروع المنصوص عليه وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.



وحسب ذات المصدر، فقد راسلت الجماعة السلطات المختصة حول فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة الأشياء.