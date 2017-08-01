الوزراء ينهون عطلتهم ويعودون للرباط وسط ترقب لنتائج التحقيق حول مشاريع الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أغلب وزراء حكومة سعد الدين العثماني الغير معنيين بتتبع أوراش الحسيمة، قد عادوا لمدينىة الرباط يوم أمس، بعد أيام قضوها رفقة عائلاتهم ببعض المنتجعات السياحية في شمال المملكة و

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن أغلب وزراء حكومة سعد الدين العثماني الغير معنيين بتتبع أوراش الحسيمة، قد عادوا لمدينىة الرباط يوم أمس، بعد أيام قضوها رفقة عائلاتهم ببعض المنتجعات السياحية في شمال المملكة و بنواحي مدينة إفران.



وتأتي عودة الوزراء تزامنا وذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف 20 غشت من كل سنة، وسط ترقب من الجميع مواطنون ووزراء، للخطاب الملكي بالمناسبة، حيث تشير المعطيات لإمكانية الإفراج عن نتائج التحقيق حول تعثر مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".



ويتخوف وزراء حكومة العثماني ومسؤولين كبار في الدولة من نتائج التحقيق التي قد تعصف بقطاعاتهم الحكومية، خوفا من تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.