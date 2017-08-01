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بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 11:59 بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة | بوليتيك
بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة
رفعت المصالح الأمنية المغربية من حالة اليقظة الأمنية، خاصة في مدن الشمال بعد الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها مدينة برشلونة، مع تشديد المراقبة على الوافدين من معبري سبتة ومليلية خوفا

شوف تيفي

رفعت المصالح الأمنية المغربية من حالة اليقظة الأمنية، خاصة في مدن الشمال بعد الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها مدينة برشلونة، مع تشديد المراقبة على الوافدين من معبري سبتة ومليلية خوفا من تسلل مطلوبين لأجهزة الأمن الإسبانية من المشتبه في تخطيطهم أو تنفيذهم للهجمات الإرهابية التي شهدتها الجارة الشمالية للمملكة.

وأوضحت معطيات حصلت عليها جريدة " المساء" أن وتيرة التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا إزدادت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن مشتبه فيهم يحملون الجنسية المغربية، مضيفة أن المشتبه به الرئيسي في هجمات برشلونة كان يوجد بالمغرب وغادربتاريخ 13 غشت الجاري نحو مدينة برشلونة التي عرفت الهجوم الإرهابي

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شوف تيفي المساء المشتبه فيه المصالح الأمنية الجارة الشمالية إسبانية المغرب.

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