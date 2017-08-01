 مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. الروينة في وسط المدينة بالدارالبيضاء وهاشنو واقع | مجتمع

بالصور.. الروينة في وسط المدينة بالدارالبيضاء وهاشنو واقع

بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة | بوليتيك

بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة

عاجـــل: بعد برشلونة ،فنلندا و ألمانيا..روسيا تهتز اليوم وهذا ما وقع | دولي

عاجـــل: بعد برشلونة ،فنلندا و ألمانيا..روسيا تهتز اليوم وهذا ما وقع

مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎ | حوادث و حقوق

مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎

هام.. كسوف الشمس على المباشر | منوعات

هام.. كسوف الشمس على المباشر

عاجل: الموت يُفجع الصحافة المغربية | حوادث و حقوق

عاجل: الموت يُفجع الصحافة المغربية

بالفيديو.. مريض طلع ليه الدم .. شوفو شنو دار لقاعة الفحص لمستشفى بالقليعة | بووز

بالفيديو.. مريض طلع ليه الدم .. شوفو شنو دار لقاعة الفحص لمستشفى بالقليعة

عاجل..والد الإرهابيين المغربيين اللذين فجرا برشلونة يبكي في أول تصريح و هذا ما قاله | مجتمع

عاجل..والد الإرهابيين المغربيين اللذين فجرا برشلونة يبكي في أول تصريح و هذا ما قاله

عاجل: فرحة المنتخب تتحول إلى حزن و بكاء | حوادث و حقوق

عاجل: فرحة المنتخب تتحول إلى حزن و بكاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 11:41 مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎ | حوادث و حقوق
مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎
تسعى مصالح الأمن بولاية تطوان، جاهدة لتطويق فضيحة ''إهانة'' أحد أفرادها، من طرف امرأة تدعي ارتباطها بجهات نافذة في العاصمة الرباط. بعدما شتمت ضابط شرطة تابع لمفوضية أمن الفنيدق،

شوف تيفي:

تسعى مصالح الأمن بولاية تطوان، جاهدة لتطويق فضيحة "إهانة" أحد أفرادها، من طرف امرأة تدعي ارتباطها بجهات نافذة في العاصمة الرباط. بعدما شتمت ضابط شرطة تابع لمفوضية أمن الفنيدق، بعبارات جارحة تمس هيبة الدولة، و مديرية عبد اللطيف الحموشي، قبل أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراحها في غضون ساعات، بعد أدائها كفالة مالية.

وقالت المصادر، إن عميد شرطة بمفوضية الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية المضيق تعرض لإهانة، بعدما رفض منح شهادة سكنى لمرتفقة لا تقطن بالمجال الترابي التابع لنفوذه،قبل أن تتدخل أختها التي تقطن بمدينة الفنيدق،و تهاجم مكتبه وهي تتلفظ بعبارات مهنية و جارحة في حقه،وفِي حق الأمن الوطني.

وأضافت مصادرنا، أنه فور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الشرطة وأوقفت السيدة التي أزعجها تطبيق المسؤول الأمني للقانون مع أختها،والتي تشتغل إطارا في وزارة المالية،وأودعوها رهن تدابير الحراسة النظرية، و أحالتها على آنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان،قبل أن يستغرب الجميع بإطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة مالية، على الرغم من أن تصرف المهاجمة اتسم بالعجرفة و التعالي،واحتقار هيئة ينظمها القانون.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تطويق ولاية تطوان امن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل: الموت يُفجع الصحافة المغربية | حوادث و حقوق

عاجل: الموت يُفجع الصحافة المغربية

عاجل: فرحة المنتخب تتحول إلى حزن و بكاء | حوادث و حقوق

عاجل: فرحة المنتخب تتحول إلى حزن و بكاء

عاجل..خطفها يومين و اغتصبها وهاشنو وقع ليها فمديونة | حوادث و حقوق

عاجل..خطفها يومين و اغتصبها وهاشنو وقع ليها فمديونة

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين | بــووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو: زوج دنيا باطما لشوف تيفي:شرينا حولي سردي ومغادينش نعايدو فالمغرب و لا فالبحرين

أجمل حدائق دير الزور السورية تتحول إلى مقبرة | قنوات أخرى

أجمل حدائق دير الزور السورية تتحول إلى مقبرة

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو) | روبورتاج

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو)

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. الروينة في وسط المدينة بالدارالبيضاء وهاشنو واقع | مجتمع
منذ 3 دقائق

بالصور.. الروينة في وسط المدينة بالدارالبيضاء وهاشنو واقع

بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة | بوليتيك

بعد الهجوم الإرهابي على برشلونة ..المغرب يرفع حالة اليقظة

عاجـــل: بعد برشلونة ،فنلندا و ألمانيا..روسيا تهتز اليوم وهذا ما وقع | دولي

عاجـــل: بعد برشلونة ،فنلندا و ألمانيا..روسيا تهتز اليوم وهذا ما وقع

مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎ | حوادث و حقوق

مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.