مثـــير:سيدة تعتدي على عميد شرطة في الفنيدق‎ ﻿

تسعى مصالح الأمن بولاية تطوان، جاهدة لتطويق فضيحة ''إهانة'' أحد أفرادها، من طرف امرأة تدعي ارتباطها بجهات نافذة في العاصمة الرباط. بعدما شتمت ضابط شرطة تابع لمفوضية أمن الفنيدق،

شوف تيفي:



تسعى مصالح الأمن بولاية تطوان، جاهدة لتطويق فضيحة "إهانة" أحد أفرادها، من طرف امرأة تدعي ارتباطها بجهات نافذة في العاصمة الرباط. بعدما شتمت ضابط شرطة تابع لمفوضية أمن الفنيدق، بعبارات جارحة تمس هيبة الدولة، و مديرية عبد اللطيف الحموشي، قبل أن تقوم النيابة العامة بإطلاق سراحها في غضون ساعات، بعد أدائها كفالة مالية.



وقالت المصادر، إن عميد شرطة بمفوضية الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية المضيق تعرض لإهانة، بعدما رفض منح شهادة سكنى لمرتفقة لا تقطن بالمجال الترابي التابع لنفوذه،قبل أن تتدخل أختها التي تقطن بمدينة الفنيدق،و تهاجم مكتبه وهي تتلفظ بعبارات مهنية و جارحة في حقه،وفِي حق الأمن الوطني.



وأضافت مصادرنا، أنه فور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الشرطة وأوقفت السيدة التي أزعجها تطبيق المسؤول الأمني للقانون مع أختها،والتي تشتغل إطارا في وزارة المالية،وأودعوها رهن تدابير الحراسة النظرية، و أحالتها على آنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان،قبل أن يستغرب الجميع بإطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة مالية، على الرغم من أن تصرف المهاجمة اتسم بالعجرفة و التعالي،واحتقار هيئة ينظمها القانون.