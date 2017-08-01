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بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 11:12 عاجل: الموت يُفجع الصحافة المغربية | حوادث و حقوق
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توفي الإعلامي خالد مشبال، ليلة أمس الجمعة، بمنزله بمدينة طنجة عن سن يناهز 83 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

شوف تيفي:

توفي الإعلامي خالد مشبال، ليلة أمس الجمعة، بمنزله بمدينة طنجة عن سن يناهز 83 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وعلم لدى أقارب الفقيد أن الأجل المحتوم وافى الراحل على الساعة الحادية عشرة و 45 دقيقة من ليلة الجمعة السبت، بعد اشتداد وطأة المرض الذي لم ينفع معه علاج، حيث ستقام صلاة الجنازة على روح الفقيد بعد صلاة العصر اليوم السبت بمسجد محمد الخامس، وسيوارى الثرى بمقبرة سيدي اعمر بطنجة.

وكان الراحل، الذي درس الإعلام بمصر، من قيدومي الصحافيين بالمغرب، حيث ارتبط اسمه بشكل وثيق بإذاعة إفريقيا ومن بعدها إذاعة طنجة التي قضى بها ردحا من مسيرته المهنية إلى أن أشرف على إدارتها بين سنتي 1984 و 1995، بالإضافة إلى قسم الانتاج بالتلفزة المغربية.

كما توج الفقيد بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورة 2005، وأشرف على إصدار صحيفة "الشمال" الجهوية، وأطلق مبادرة لتشجيع القراءة من خلال إصدار سلسلة كتب الجيب "شراع".

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