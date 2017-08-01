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بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 10:22 عاجل..والد الإرهابيين المغربيين اللذين فجرا برشلونة يبكي في أول تصريح و هذا ما قاله | مجتمع
عاجل..والد الإرهابيين المغربيين اللذين فجرا برشلونة يبكي في أول تصريح و هذا ما قاله
فوجئت قرية ملوية الهادئة بعد الاعلان عن الاشتباه بتورط الاخوين ادريس وموسى أوكبير اللذين يتحدران منها، في الاعتداءين اللذين اوقعا الخميس 14 قتيلا وحوالى 120 جريحا في اسبانيا.

شوف تيفي:

فوجئت قرية ملوية الهادئة بعد الاعلان عن الاشتباه بتورط الاخوين ادريس وموسى أوكبير اللذين يتحدران منها، في الاعتداءين اللذين اوقعا الخميس 14 قتيلا وحوالى 120 جريحا في اسبانيا.

وعلى بعد أمتار من منزل عائلة اوكبير المتواضع المبني من الحجارة والطين، نصبت خيمة لاستقبال حفل زفاف مبدئيا مقرر منذ فترة طويلة، لكن الامسية تحولت الى سهرة حزينة.

وقال عبد الرحيم الذي يبلغ من العمر حوالى اربعين عاما، وهو احد اعمام الاخوين اوكبير ان "الحزن والالم حلا محل الفرح".

اما سعيد اوكبير والد الأخوين الذي كان يحيط به أفراد من العائلة والجيران والاصدقاء، فقد قال لوكالة فرانس برس والدموع تملأ عينيه "نحن تحت تأثير الصدمة ومنهارون تماما". وأضاف أن "الشرطة الإسبانية اتصلت اليوم (الجمعة) بوالدته الموجودة في إسبانيا لإخبارها بأن موسى مات".

وقتلت الشرطة موسى (17 عاما) ليل الخميس الجمعة مع مهاجمين آخرين. وكان قد انطلق بسرعة جنونية بسيارة "اودي ايه3" على شاطىء منتجع كامبريلس في اسبانيا.

أما شقيقه ادريس (27 عاما) فقد اوقف الخميس في ريبول المدينة التي تضم نحو عشرة آلاف نسمة والقريبة من جبال البيرينيه، مع ثلاثة اشخاص آخرين.

قال أحد سكان ملوية "نحن اناس بسطاء ومسالمون، لا نعرف التطرف ولا الارهاب".

وقد سافر سعيد اوكبير ليجرب حظه على الضفة الاخرى من المتوسط في تسعينات القرن الماضي، الى منطقة جيرونا في كاتالونيا.

كان عمر ابنه ادريس الذي امضى طفولته في اغباله البلدة الريفية التي تضم 12 الف نسمة وتبعد نحو ثمانية كيلومترات عن مسقط رأسه، حينذاك عشر سنوات.

وولد ابنه موسى الذي كان يفترض ان يحتفل بعيد ميلاده الثامن عشر في اكتوبر المقبل، في ريبول. وتعيش العائلة منذ ذلك الحين بين ملوية واغباله واسبانيا.

واثار الاعلان عن الاشتباه بتورط الشابين في الاعتداءين في اسبانيا صدمة هائلة على ما يبدو لدى اقربائهما الذين يؤكدون انهم لم يلاحظوا اي تطرف عليهما.

وقال والدهما "لم يبد عليهما اي شىء يدل على تطرفهما. كانا يعيشان مثل كل الشبان من عمرهما ويرتديان ملابس مثلهم".

واكد عم الشابين ان موسى "كان هادئا ومبتسما دائما. لم يكن يدخن ولا يشرب الكحول"، مؤكدا ان "كل المنطقة صدمت".

وقال سعيد اوكبير ان ابنه الثاني "ادريس ترك المدرسة في وقت مبكر ليعمل بنزاهة ويكسب قوت يومه".

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شوف تيفي المغرب ملوية ادريس أوحسين برشلونة إرهاب

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