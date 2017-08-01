عاجل: فرحة المنتخب تتحول إلى حزن و بكاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن أسرة مغربية تعشق كرة القدم تنقلت من مدينة مكناس إلى الرباط يوم أمس الجمعة لمتابعة مباراة المنتخب المغربي المحلي و نظيره المصري،و مباشرة بعد الفوز وقع ما لم يكن في الحسبان.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن أسرة مغربية تعشق كرة القدم تنقلت من مدينة مكناس إلى الرباط يوم أمس الجمعة لمتابعة مباراة المنتخب المغربي المحلي و نظيره المصري،و مباشرة بعد الفوز وقع ما لم يكن في الحسبان.

و حسب مصادرنا، تلقت الأسرة الكبيرة خبرا محزنا تمتل في فقدان الأب و أطفاله الثلاثة منهم الأكبر الذي حصل هذه السنة على شهادة الباكالوريا في حادثة سير مميتة وقعت لهم على مستوى الطريق الوطنية.

و يعود سبب الحادثة، بعدما فقد السائق (الأب) السيطرة على المقود.

و تعيش العائلة صدمة كبيرة ،بعدما فقدت 3 أفراد منها بسبب حرب الطرق.