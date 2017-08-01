بعد أصالة..فنانة اخرى متهمة بحيازة الكوكايين رفقة زوجها وهذا ما قالته ﻿

بعد الأخبار التي تداولت صباح يومه السبت عن إلقاء القبض على الممثلة كندا علوش وزوجها عمرو يوسف بدعوى حيازتهما لمخدر الكوكايين، خرجت المعنية بالأمر بتصريحات صحفية نفت من خلالها كل هاته الأخبار

شوف تيفي

بعد الأخبار التي تداولت صباح يومه السبت عن إلقاء القبض على الممثلة كندا علوش وزوجها عمرو يوسف بدعوى حيازتهما لمخدر الكوكايين، خرجت المعنية بالأمر بتصريحات صحفية نفت من خلالها كل هاته الأخبار قائلة إنها كانت متواجدة رفقة زوجها في مدينة الجونة بالغردقة ولا تعلم شيئا عن الشائعات.

وأضافت المصادر الإعلامية، أن كندا علوش ستقاضي كل من أراد تشويه سمعتها إذ إنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطلقي الشائعات.

هذا وأكدت الممثلة كندا التي عقدت قرانها بالممثل المصري عمرو يوسف حديثا أنها تستعد لتصوير فيديو عبر حسابها الشخصي على المواقع التواصلية لنفي هاته الأخبار.