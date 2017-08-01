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خطير.. هذا ما يقع لمسلمي ألمانيا

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 09:42 خطير.. هذا ما يقع لمسلمي ألمانيا | دولي
خطير.. هذا ما يقع لمسلمي ألمانيا
ذكرت صحيفة ألمانية نقلا عن الحكومة أن عدد ضحايا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين تزايد في الربع الثاني من العام الحالي، بواقع 16 حالة.

شوف تيفي:

ذكرت صحيفة ألمانية نقلا عن الحكومة أن عدد ضحايا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين تزايد في الربع الثاني من العام الحالي، بواقع 16 حالة.

وأوضحت صحيفة "نوي أوزنبروكر تسايتونغ" في عددها اليوم الجمعة نقلا عن جواب للحكومة على سؤال وجهه "حزب اليسار"، أن عدد ضحايا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين تزايد في الربع الثاني من العام الحالي، بواقع 16 حالة، فيما بلغ عدد الحالات نتيجة الاعتداءات في الربع الأول من العام اثنين فقط.

وحسب الصحيفة فان المعتدين كانوا تقريبا في كل الحالات من اليمين المتطرف، وألقي القبض على واحد من المعتدين فقط.

وقد أحصت الشرطة و"هيئة حماية الدستور" (المخابرات الداخلية) في الربع الثاني 192 حالة اعتداء على مسلمين ومراكز وهيئات إسلامية. ولم يفرق الحال كثيرا عن الربع الأول، الذي س جل فيه ما يقارب 200 اعتداء.

ولم تشرع السلطات الحكومية بإحصاء "الاعتداءات على خلفية العداء للإسلام" إلا منذ بداية العام الحالي، حسب الصحيفة.

وتشمل الاعتداءات التحريض ضد المسلمين واللاجئين المسلمين ورسائل التهديد والاعتداء على محجبات ورجال مسلمين في الشارع. كما ضمت القائمة إتلاف ممتلكات ورسم رموز نازية على الجدران.

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