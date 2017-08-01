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بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 09:37 مغربي وراء أحداث فنلندا الإرهابية | دولي
مغربي وراء أحداث فنلندا الإرهابية
كشفت الشرطة الفنلندية أن المشتبه به في حادث الطعن الذي هز فنلندا يوم أمس الجمعة من جنسية مغربية يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء

شوف تيفي

 كشفت الشرطة الفنلندية أن المشتبه به في حادث الطعن الذي هز فنلندا يوم أمس الجمعة من جنسية مغربية يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء

وكانت أعلنت الشرطة الفنلندية قد أوقفت خمسة أشخاص في شقة في توركو ليل الجمعة-السبت في إطار التحقيق في عملية طعن أدت إلى مقتل شخصين.

وأطلقت الشرطة النار واصابت مشتبها به كان يحمل سكينا، واعتقلته بعد دقائق على عملية طعن في ساحة سوق توركو الواقعة على بعد نحو 140 كلم من العاصمة هلسنكي، كما أعلنت عن ارتفاع عدد الجرحى من ستة إلى ثمانية صباح يومه السبت.

وبهذا الخصوص، قال مدير مكتب التحقيقات الوطني ماركوس لين لوكالة فرانس برس "تم تنفيذ عملية مداهمة ولدينا الان ستة مشتبه بهم موقوفين، هم المشتبه به الرئيسي وخمسة آخرون".

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