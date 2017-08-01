نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية نجاة عتابو وزوجها، قاما أمس الخميس من خلال محاميهما الخاص برفع دعوى قضائية على المجلس البلدي لمدينة الخميسات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية نجاة عتابو وزوجها، قاما أمس الخميس من خلال محاميهما الخاص برفع دعوى قضائية على المجلس البلدي لمدينة الخميسات.

وأوضح المصدر ذاته أن الشكاية تم وضعها بين يدي وكيل الملك بمحكمة الخميسات، اتهمت من خلالها الفنانة نجاة عتابو رئيس المجلس البلدي للمدينة الزمورية بالقذف و تشويه سمعتها.

وأكد ذات المصدر أن مجموعة من المحاميين المساندين لنجاة عتابو، قرروا رفع دعوى قضائية ثانية على رئيس المجلس البلدي للخميسات، مشيرا إلى أن الدعوة سيتم وضعها في 28 من شهر غشت الجاري بمحكمة الأموال العمومية بسلا.