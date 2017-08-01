 نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات | ثقافة و فنون

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات

ممرض ينجو من محاولة قتل بمستشفى الرازي بتطوان | بوليتيك

ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك | مجتمع

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل

بالفيديو..لحظة اعتقال مشتبه به في اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

بالفيديو..لحظة اعتقال مشتبه به في اعتداء برشلونة الإرهابي

هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل | بوليتيك

هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل

فضيحة و بالصور..مستشفى بالناظور ينقلون فيه المرضى عبر الدرج نحو غرفة العمليات | حوادث و حقوق

فضيحة و بالصور..مستشفى بالناظور ينقلون فيه المرضى عبر الدرج نحو غرفة العمليات

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش | ثقافة و فنون

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش

يا ربي السلامة.. صعقة كهربائية تضرب فتاة في ريعان شبابها وترديها قتيلة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. صعقة كهربائية تضرب فتاة في ريعان شبابها وترديها قتيلة وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 04:01 نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات | ثقافة و فنون
نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية نجاة عتابو وزوجها، قاما أمس الخميس من خلال محاميهما الخاص برفع دعوى قضائية على المجلس البلدي لمدينة الخميسات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية نجاة عتابو وزوجها، قاما أمس الخميس من خلال محاميهما الخاص برفع دعوى قضائية على المجلس البلدي لمدينة الخميسات.

وأوضح المصدر ذاته أن الشكاية تم وضعها بين يدي وكيل الملك بمحكمة الخميسات، اتهمت من خلالها الفنانة نجاة عتابو رئيس المجلس البلدي للمدينة الزمورية بالقذف و تشويه سمعتها.

وأكد ذات المصدر أن مجموعة من المحاميين المساندين لنجاة عتابو، قرروا رفع دعوى قضائية ثانية على رئيس المجلس البلدي للخميسات، مشيرا إلى أن الدعوة سيتم وضعها في 28 من شهر غشت الجاري بمحكمة الأموال العمومية بسلا.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نجاة عتابو الخميسات سلا المجلس البلدي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش | ثقافة و فنون

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي | ثقافة و فنون

مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو) | روبورتاج
منذ 2 ساعات

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو)

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته حلا الترك المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي | بــووز

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته "حلا الترك "المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات

ممرض ينجو من محاولة قتل بمستشفى الرازي بتطوان | بوليتيك

ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك | مجتمع

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.