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ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 03:52 ممرض ينجو من محاولة قتل بمستشفى الرازي بتطوان | بوليتيك
ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان
كشف مسؤول نقابي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان، أن أحد الممرضين في الصحة النفسية بالمؤسسة الصحية، نجا من محاولة قتل بشعة يوم أمس الخميس 17 غشت.

''شوف تيفي''

كشف مسؤول نقابي بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان، أن أحد الممرضين في الصحة النفسية بالمؤسسة الصحية، نجا من محاولة قتل بشعة يوم أمس الخميس 17 غشت.

ووفق ذات المصدر، كاد أحد المرضى النفسيين الشرعيين الخاضعين للعلاج بالمؤسسة الصحية أن يُجهز على الممرض "ه.د" في قاعة العلاجات التمريضية لولا الألطاف الإلاهية وحسن حظ الممرض وتدخل رجال الأمن.

وفي ذات السياق، أصدرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان بيانا شديد اللهجة، يحذر من غياب الحراسة الأمنية على المرضى الشرعيين بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بتطوان، دون غيره من المستشفيات النفسية بالمغرب، خصوصا أن المرضى النفسيين الشرعيين المحكومين يعتبرون حالة خاصة تستدعي حضورا ومواكبة من طرف رجال الأمن.

وأدانت النقابة الإعتداء على الممرض الضحية واصفة إياه "بالإعتداء الغاشم" الذي تعرض له الإطار الطبي، مؤكدة بوجود إحتقان كبير داخل قطاع الصحة العمومية، بسبب فشل السياسات الصحية والإختلالات المركبة التي تعتري تدبير الشأن الصحي المتعلق بالصحة النفسية، خصوصا في ظل غياب نص قانوني محين وواضح يستجيب للتطور والتقدم الذي يعرفه الطب النفسي ونزلاء المؤسسات الإستشفائية النفسية.

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