بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك ﻿

بعد توقيفه لمدة شهرين عن العمل،قدم الشرطي هشام ملولي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الخطوات القانونية التي يجب تتبعها في حالة سرقة هاتفك، حيث أشار من خلال تدوينة كتب فيها

''شوف تيفي''

بعد توقيفه لمدة شهرين عن العمل،قدم الشرطي هشام ملولي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مجموعة من الخطوات القانونية التي يجب تتبعها في حالة سرقة هاتفك، حيث أشار من خلال تدوينة كتب فيها "أي واحد فينا تشفر ليه تيليفون اولى كيعرف شي واحد تسرق ليه ، ولكن قليل فينا لي كيعرف شي واحد ديكلارا اي دار شكاية عند الشرطة . هاد الشي هو الديفوا لي كنديروا ".

وقد تطرق في التدوينة لشرح دور ومهام الشرطة العلمية والتقنية بشكل مفصل قائلا:

"كل واحد فينا كيسمع بالشرطة العلمية ولكن عمرنا مكملنا الجملة وقلنا الشرطة العلمية والتقنية .اجي نفصلوا هاد التقنية مزيان ؟

التقنية أي مواكبة التقنيات الحديثة من أجهزة وحواسيب أو غيرها ، الشرطة التقنية عندهم مصلحة مكلفة فقط بتتبع الهواتف وفك تشفيرها ومراقبة المكالمات .

الشفار ملي كيسرق كيفورماطي التيليفون وكيخدم نمرة من نوامر ديال هاد البلاد ، ملي كتخدم اي نمرة فالتيليفون راه اتوماتيكياً كتعرف عند الشرطة التقنية او ANRT .

غادين تقولوا كيفاش عرفوا النمرة جرب تركب فالتليفون ديالك (#06#*)، غادي يطلع ليك واحد الرقم سميتوا الايمي ، هاد الرقم لي طلع ليك عندك نتا بوحدك فالعالم كامل او ميمكنش يتبدل .. لحد الساعة تفاهمنا ، مزيان .

اذن كنطلب من أي واحد يحط هاد الرقم فالأجوندا ديالوا ، ولي معندوش كونطرا ديال لاكارط سيم يمشي يديرها .

الأن تشفر ليك تيليفون ونتا عندك هاد جوج سوارت شنو غادي دير ؟

اولا غادي تسول فين كاين لابيجي ديال البوليس واي مدينة فيها البوليس عندها مركز ديال لابيجي، غادي توجه عندهم وغادي تدير شكاية انك تشفرتي بالسلاح الابيض او اي عنف واجهك وغادي تقوليهم عندي الرقم التسلسلي ديال الهاتف غادين ياخدوه وغادين اي سايفطوه لشرطة العلمية والتقنية او من بعد ايام غادين يعيطوا ليك وغادين يجبدو ليك اخر الارقام والمحادثات وغادي يتسناو منك تقوليهم هذا تليفوني

من بعد غادين يجيبوا الشفار ولا لي شراه من عندوا في حالة التماطل كاين وكيل الملك كاتدير عندو شكاية وكاتابع الملف ديالك بطريقة قانونية .

تصورو كون كولشي كايدير هادشي، شحال ديال الشفارة غادي يديرو بناقص من سرقة الهواتف على الأقل وغادي تكون ساهمتي في الحفاظ على الأمن".