هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل ﻿

من المنتظر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في تغيير شامل للمقررات الدراسية، وذلك انطلاقا من هذا الموسم الدراسي، على أن يتم إكمال التغيير خلال موسم السنة المقبلة 2018.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في تغيير شامل للمقررات الدراسية، وذلك انطلاقا من هذا الموسم الدراسي، على أن يتم إكمال التغيير خلال موسم السنة المقبلة 2018.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن مصادرها من داخل مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، أكدت أن تغييرات عميقة ستدخل على المنهاج الحالي للمقررات المدرسية، وذلك عقب تقييم شامل للمناهج والمقررات المدرسية التي عمرت زهاء 17 سنة.

وأضافت اليومية أن مصادرها، أوضحت أن محمد حصاد أقر هذه المراجعة، مع مراجعة جزئية للمقررات الدراسية بداية من الموسم الدراسي القادم.

وأكد مصادر اليومية أن التغييرات التي ستطال المناهج والمقررات الدراسية خلال الموسم الدراسي 2017، ستشمل أربعة مستجدات، والتي كانت مقررة منذ الولاية الحكومية السابقة على عهد الوزير رشيد بلمختار، وأقرها الوزير حصاد، وتتعلق أساسا بتحيين مقررات اللغة الفرنسية في خمسة مستويات دراسية، وتتعلق بالمستوى الخامس والسادس ابتدائي، إضافة إلى المستويات الثلاثة المتعلقة بالإعدادي، وقد توصل ستة ناشرين بدفتر تحملات متعلق بـ 11 مقررا دراسيا من أجل ملائمتها مع التغييرات التي أقرتها الوزارة على هذه المستويات، بداية من الموسم الدراسي المقبل، ويتعلق الأمر بمقررات التربية الإسلامية، وتدريس اللغة العربية ابتداء من المستوى الأول ابتدائي.