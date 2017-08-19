فضيحة و بالصور..مستشفى بالناظور ينقلون فيه المرضى عبر الدرج نحو غرفة العمليات ﻿

أثارت صور تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستغراب بعدما وثقت لحظة نقل مرضى إلى غرف العمليات بالمستشفى الحسني بالناظور عبر الدرج في ظل توقف مصعدها عن العمل، الأمر الذي يزيد من معاناة

''شوف تيفي''

أثارت صور تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستغراب بعدما وثقت لحظة نقل مرضى إلى غرف العمليات بالمستشفى الحسني بالناظور عبر الدرج في ظل توقف مصعدها عن العمل، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى وذويهم على حد سواء.

فيما عبر مجموعة من الفيسبوكين عن غضبهم جراء نقل المرضى بهذه الطريقة دون استعمال المصعد الذي تتوفر عليه بناية المستشفى، نظرا لخطورة الوضع عليهم خاصة المرضى المصابين بالكسور.

يشار إلى أن مصعد المستشفى قد أصيب بعطل لأكثر من 4 أيام ولم تقم إدارة المستشفى بأي اصلاحات، فيما اكتفت الشركة المكلفة على المصعد بتفقد العطل في انتظار اقتناء وتعويض القطعة المعطلة فيه.