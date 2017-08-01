فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو، قيل إنه يعود لمحمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة خلال تواجده بصالة للقمار ''كازينو'' بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو، قيل إنه يعود لمحمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة خلال تواجده بصالة للقمار "كازينو" بمدينة مراكش.

ويظهر هذا الفيديو حسب ناشريه محمد الترك أمام جهاز يوجد داخل صالة القمار، بينما تقوم فتاة يبدو بأنها صاحبة الفيديو بتصويره.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم الكبيرة لظهور البحريني محمد الترك داخل "كازينو"، متساءلين في الوقت نفسه عن ردة فعل زوجته دنيا باطمة بعد مشاهدة الفيديو الذي قد يمس سمعتها وقد يؤثر كذلك على مسارها الفني لكون زوجها المنتج الرئيسي لجميع أعمالها.