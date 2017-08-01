 فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات | ثقافة و فنون

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات

ممرض ينجو من محاولة قتل بمستشفى الرازي بتطوان | بوليتيك

ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك | مجتمع

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل

بالفيديو..لحظة اعتقال مشتبه به في اعتداء برشلونة الإرهابي | دولي

بالفيديو..لحظة اعتقال مشتبه به في اعتداء برشلونة الإرهابي

هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل | بوليتيك

هام للتلاميذ..تغيير المقررات الدراسية لهذه المستويات خلال الموسم الدراسي المقبل

فضيحة و بالصور..مستشفى بالناظور ينقلون فيه المرضى عبر الدرج نحو غرفة العمليات | حوادث و حقوق

فضيحة و بالصور..مستشفى بالناظور ينقلون فيه المرضى عبر الدرج نحو غرفة العمليات

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش | ثقافة و فنون

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش

يا ربي السلامة.. صعقة كهربائية تضرب فتاة في ريعان شبابها وترديها قتيلة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. صعقة كهربائية تضرب فتاة في ريعان شبابها وترديها قتيلة وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 03:17 فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش | ثقافة و فنون
فضيحة وبالفيديو..حصلاتو الكاميرا..زوج دنيا باطمة كيلعب في كازينو بمراكش
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو، قيل إنه يعود لمحمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة خلال تواجده بصالة للقمار ''كازينو'' بمدينة مراكش.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو، قيل إنه يعود لمحمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا باطمة خلال تواجده بصالة للقمار "كازينو" بمدينة مراكش.

ويظهر هذا الفيديو حسب ناشريه محمد الترك أمام جهاز يوجد داخل صالة القمار، بينما تقوم فتاة يبدو بأنها صاحبة الفيديو بتصويره.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم الكبيرة لظهور البحريني محمد الترك داخل "كازينو"، متساءلين في الوقت نفسه عن ردة فعل زوجته دنيا باطمة بعد مشاهدة الفيديو الذي قد يمس سمعتها وقد يؤثر كذلك على مسارها الفني لكون زوجها المنتج الرئيسي لجميع أعمالها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محمد الترك دنيا باطمة مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات | ثقافة و فنون

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي | ثقافة و فنون

مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو) | روبورتاج
منذ 2 ساعات

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو)

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته حلا الترك المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي | بــووز

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته "حلا الترك "المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

نجاة عتابو تُنفذ تهديدها وترفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات

ممرض ينجو من محاولة قتل بمستشفى الرازي بتطوان | بوليتيك

ممرض ينجو من ''محاولة قتل'' بمستشفى الرازي بتطوان

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك | مجتمع

بعد توقيفه..الشرطي هشام ملولي يكشف عن الإجراءات اللازمة في حالة سرقة هاتفك

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..عاملة في لوطوروت نجت من موت محقق بتيط مليل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.