يا ربي السلامة.. صعقة كهربائية تضرب فتاة في ريعان شبابها وترديها قتيلة وهذه هي التفاصيل ﻿

لقيت فتاة في ريعان شبابها حتفها قبل قليل من ليلة الجمعة / السبت، بحي واد الناشف في مدينة وجدة، مخلفة استياء وحزنا عميقين وسط أسرتها وجيرانها.

''شوف تيفي''

لقيت فتاة في ريعان شبابها حتفها قبل قليل من ليلة الجمعة / السبت، بحي واد الناشف في مدينة وجدة، مخلفة استياء وحزنا عميقين وسط أسرتها وجيرانها.

وكشف مصدر جيد الإطلاع أن الراحلة "الجازولي كوثر" البالغة من العمر 18 سنة، لقيت حتفها بواسطة صعقة كهربائية، وتعود تفاصيل الحادثة عندما كانت الضحية في المطبخ بصدد تحضير العشاء، فمرت قرب السلك الكهربائي الذي صعقها وأرداها قتيلة في الحين.

وأضاف المصدر نفسه أن القوات المساعدة حضرت إلى عين المكان وقامت بالإسعافات الأولية، وتم نقلها وجه السرعة إلى مستشفى الفارابي و فارقت الحياة في الحين