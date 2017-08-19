بالصور..إغلاق الطريق الخاصة بالطرامواي فكازا وها علاش ﻿

أغلقت شركة ''كازا طرام'' كل الطرق التي يمر منها الطرامواي في مختلف شوارع الدار البيضاء اليوم، وذلك في إطار الأشغال التي تقوم بها الشركة مع شركائها لإكمال بعض الطرق الجديدة لخطوط الطرام.

''شوف تيفي''

أغلقت شركة "كازا طرام" كل الطرق التي يمر منها الطرامواي في مختلف شوارع الدار البيضاء اليوم، وذلك في إطار الأشغال التي تقوم بها الشركة مع شركائها لإكمال بعض الطرق الجديدة لخطوط الطرام.

وأغلقت الشركة طرق الطرام بكازا بأشرطة حمراء، حتى لا يتم استعمالها من طرف المارة وسيارات الأجرة والسيارات والدراجات النارية والعادية، وحتى الباعة المتجولين.

وتفاجئ المغاربة بإقفال طرق الطرام، جاهلين السبب، حيث أعلنت الشركة منذ شهرين أن الطرامواي سيتم توقيفه لمدة تقارب عشرة أيام خلال شهر غشت، نظرا للأشغال المكثفة التي تعرفها مختلف شوارع مدينة الدار البيضاء.