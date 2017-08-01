مثير ..كاتب أمريكي:هذه هي الدول التي ستشارك في الحرب العالمیة الثالثة وهذا هو موعد اندلاعها ﻿

أكد الخبیر السیاسي الأمريكي، جورج فريدمن، أن عام 2050 سیكون عام بداية الحرب العالمیة الثالثة، وذلك في كتابه ''العلم بعد مئة عام''، واضعا سیناريو محتمل لتطور الأحداث في القرن الحادي والعشرين في العالم.

''شوف تيفي''

أكد الخبیر السیاسي الأمريكي، جورج فريدمن، أن عام 2050 سیكون عام بداية الحرب العالمیة الثالثة، وذلك في كتابه "العلم بعد مئة عام"، واضعا سیناريو محتمل لتطور الأحداث في القرن الحادي والعشرين في العالم.

ووفق فريدمن، النزاع لن يندلع بین الصین وأمريكا كما يعتقد الكثیرون، ولكن الصین وأمريكا ستكونان في كتلة واحدة مع بولونیا (التي ستكون دولة رائدة في أوروبا) وبريطانیا والھند.

وستواجه ھذه الدول تركیا والیابان، حيث يرى فريدمان أن الحرب ستبدأ بالھجوم المفاجئ الذي سینفذه الأتراك والیابانیون الذين لا يريدون تدمیر الولايات المتحدة، بل يعتزمون حماية مصالحھم في شمال غرب المحیط الھادئ بالنسبة للیابان، والشرق الأوسط لتركیا.