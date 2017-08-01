غريب وصادم.. مغربي كتشعل فيه العافيا بوحدها و فدارو واللي كيبغي يطفيها كتشعل ليه فإيديه بسطات ﻿

علمت شوف تيفي أن مواطن مغربي يدعى محمد ولد الخدير يقطن بإقليم سطات يشتكي من أمر غريب وصادم حيث تندلع النيران ببيته دون أي سبب .

''شوف تيفي''

علمت شوف تيفي أن مواطن مغربي يدعى محمد ولد الخدير يقطن بإقليم سطات يشتكي من أمر غريب وصادم حيث تندلع النيران ببيته دون أي سبب .

وأضافت مصادرنا، أن المعني بالأمر متزوج وأب لستة أبناء كان يعيش رفقة زوجته ووالدته وأبنائه بمنزل إقليم سطات وبسبب النيران التي تندلع بشكل مهول أسفرت عن حرق أثاثه المنزلي، نصب خيمة « خيمة » خارج منزله و تكرر معه الأمر .

وأفادت مصادرنا، أن رضيعته الحديثة الولادة أصبح لونها الطبيعي يتغير بسبب هذه الأحداث المرعبة، كما أن ابنته الصغيرة ولولا الأقدار الإلهية لكانت ستحترق بسبب اندلاع النيران في شعرها .

من جهة أخرى أضافت ذات المصادر، أن كل من يحاول إخماد الحريق، يتعرض لحروق ويلوذ بالفرار.

هذا وطالبت مصادرنا من الجهات المعنية التدخل لمساعدة العائلة التي باتت تعيش في العراء بسبب النيران التي التهمت أفرشة منزلهم.