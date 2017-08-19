بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة ''إيبير'' وها أشنو وقع ﻿

مازالت الحرب ضارية بين أصحاب الطاكسيات الحمراء والبيضاء وبين شركة ''أوبير'' التي تشتغل في نفس الميدان وتمتهن النقل الشخصي من خلال تكنولوجيا فريدة، يتم تحميلها عبر الأنترنيت على الهاتف.

''شوف تيفي''

مازالت الحرب ضارية بين أصحاب الطاكسيات الحمراء والبيضاء وبين شركة "أوبير" التي تشتغل في نفس الميدان وتمتهن النقل الشخصي من خلال تكنولوجيا فريدة، يتم تحميلها عبر الأنترنيت على الهاتف.

وكانت كازا اليوم مسرحا لمشهد من مشاهد هذه الحرب الضارية بين الطاكسيات وسيارة تابعة للشركة المذكورة، حيث تم ضرب السيارة التابعة للشركة إلى أن اهتزت فوق الرصيف، لتأتي "الديبناج" وتنقل السيارة المتضررة إلى "الفوريان".

ومازال الجدل قائما بين أصحاب الطاكسيات والسائقين التابعين لشركة "إيبير"، ولم يتم الحد من هذه الحرب إلى غاية اللحظة، حيث تدافع الشركة عن وجودها القانوني، في حين يرى أصحاب الطاكسيات أنهم متضررون من هذه الشركة التي أصبحت تستحوذ على عدد مهم من الزبائن.