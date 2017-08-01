خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم ﻿

ألقى مواطنون، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على مستوى حي عبدو بالصخيرات القبض على عصابة مختصة في اعتراض الناس وسلبهم ممتلكاتهم مكونة من ثلاثة عناصر يمتطون دراجة ثلاثية العجلات من نوع

"شوف تيفي":

ألقى مواطنون، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على مستوى حي عبدو بالصخيرات القبض على عصابة مختصة في اعتراض الناس وسلبهم ممتلكاتهم مكونة من ثلاثة عناصر يمتطون دراجة ثلاثية العجلات من نوع "تريبورتور".



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة، يقطنون بمدينة بوزنيقة، موضحا أن المواطنين، قاموا بمحاصرتهم، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.



وأكد المصدر ذاته أن المواطنين، عمدوا إلى ربط أفراد العصابة بواسطة "حبل"، قبل إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، وقامت باقتيادهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.