 خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة إيبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة ''إيبير'' وها أشنو وقع

خطير..عصابة إجرامية على تريبورتور ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم | حوادث و حقوق

خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

رئيس فينزويلا يسحب التشريع من يد المعارضة ويحكم قبضته على الحكم | دولي

رئيس فينزويلا يسحب التشريع من يد المعارضة ويحكم قبضته على الحكم

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب | حوادث و حقوق

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎ | بووز

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 02:20 خطير..عصابة إجرامية على تريبورتور ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم | حوادث و حقوق
خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم
ألقى مواطنون، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على مستوى حي عبدو بالصخيرات القبض على عصابة مختصة في اعتراض الناس وسلبهم ممتلكاتهم مكونة من ثلاثة عناصر يمتطون دراجة ثلاثية العجلات من نوع

"شوف تيفي":

ألقى مواطنون، في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على مستوى حي عبدو بالصخيرات القبض على عصابة مختصة في اعتراض الناس وسلبهم ممتلكاتهم مكونة من ثلاثة عناصر يمتطون دراجة ثلاثية العجلات من نوع "تريبورتور".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة، يقطنون بمدينة بوزنيقة، موضحا أن المواطنين، قاموا بمحاصرتهم، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنين، عمدوا إلى ربط أفراد العصابة بواسطة "حبل"، قبل إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، وقامت باقتيادهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصخيرات العصابة تريبرتور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة إيبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة ''إيبير'' وها أشنو وقع

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب | حوادث و حقوق

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو) | روبورتاج
منذ 52 دقيقة

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو)

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته حلا الترك المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي | بــووز

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته "حلا الترك "المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة إيبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة ''إيبير'' وها أشنو وقع

خطير..عصابة إجرامية على تريبورتور ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم | حوادث و حقوق

خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.