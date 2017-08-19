بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش ﻿

لم تستسغ الفنانة المغربية فاطمة الزهراء نظيفي، التحرش الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي يستغلها البعض من أجل ممارسة رياضته المفضلة وإبداعاته في التحرش في حق الجنس اللطيف، وهو

''شوف تيفي''

لم تستسغ الفنانة المغربية فاطمة الزهراء نظيفي، التحرش الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي يستغلها البعض من أجل ممارسة رياضته المفضلة وإبداعاته في التحرش في حق الجنس اللطيف، وهو الموقف الذي تعرضت له الفنانة نظيفي.

ويبدو ذلك من خلال تدوينة غاضبة كتبتها قبل دقائق الفنانة فاطمة الزهراء نظيفي على جدار صفحتها الفايسبوكية قالت فيها: "هالعار راه مادايراش أنا هنا جردة مردوخ فالفايسبوك راه ماكانتبادلش الحب هنا، ماكانديرش فالعلاقات الغرامية هاد الحساب رسمي و ديال الخدمة و صافي باز باز قهرتونا ".