 بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة | حوادث و حقوق

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة إيبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة ''إيبير'' وها أشنو وقع

خطير..عصابة إجرامية على تريبورتور ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم | حوادث و حقوق

خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

رئيس فينزويلا يسحب التشريع من يد المعارضة ويحكم قبضته على الحكم | دولي

رئيس فينزويلا يسحب التشريع من يد المعارضة ويحكم قبضته على الحكم

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب | حوادث و حقوق

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎ | بووز

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

بتاريــخ : 19 غشت 2017 / 02:09 بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون
بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش
لم تستسغ الفنانة المغربية فاطمة الزهراء نظيفي، التحرش الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي يستغلها البعض من أجل ممارسة رياضته المفضلة وإبداعاته في التحرش في حق الجنس اللطيف، وهو

''شوف تيفي''

لم تستسغ الفنانة المغربية فاطمة الزهراء نظيفي، التحرش الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المواقع التي يستغلها البعض من أجل ممارسة رياضته المفضلة وإبداعاته في التحرش في حق الجنس اللطيف، وهو الموقف الذي تعرضت له الفنانة نظيفي.

ويبدو ذلك من خلال تدوينة غاضبة كتبتها قبل دقائق الفنانة فاطمة الزهراء نظيفي على جدار صفحتها الفايسبوكية قالت فيها: "هالعار راه مادايراش أنا هنا جردة مردوخ فالفايسبوك راه ماكانتبادلش الحب هنا، ماكانديرش فالعلاقات الغرامية هاد الحساب رسمي و ديال الخدمة و صافي باز باز قهرتونا ".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فنانة مغربية فايسبوك فاطمةالزهراءنظيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي | ثقافة و فنون

مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي

بطلا تايتانيك يجتمعان في عطلة صيفية بفرنسا.. شاهد كيف أصبح شكلهما بعد عشرين سنة | ثقافة و فنون

بطلا تايتانيك يجتمعان في عطلة صيفية بفرنسا.. شاهد كيف أصبح شكلهما بعد عشرين سنة

بعد مرضه.. أمينوكس يفاجئ جمهوره بهذه التدوينة | ثقافة و فنون

بعد مرضه.. أمينوكس يفاجئ جمهوره بهذه التدوينة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو) | روبورتاج
منذ 52 دقيقة

معندهُمش فين يمشيو..كايعومو فأخطر بحر نواحي كازا ( فيديو)

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته حلا الترك المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي | بــووز

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته "حلا الترك "المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

خطير..سجين يقدم على الانتحار بأداة حادة وها أشنو وقع ليه بوجدة

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة إيبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور..أصحاب الطاكسيات مرضاوش وضربوا سائق تابع لشركة ''إيبير'' وها أشنو وقع

خطير..عصابة إجرامية على تريبورتور ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم | حوادث و حقوق

خطير..عصابة إجرامية على ''تريبورتور'' ترعب ساكنة الصخيرات شدوهم المواطنين وربطوهم

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ قهرتونا وها علاش | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية مغمورة كاعية وتصرخ ''قهرتونا'' وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.