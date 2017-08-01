رئيس فينزويلا يسحب التشريع من يد المعارضة ويحكم قبضته على الحكم ﻿

أعلنت الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما يعزز من قبضة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم ويمثل تحديا لدعوات إجراء

''شوف تيفي'' : وكالات

أعلنت الجمعية التأسيسية الموالية لحكومة فنزويلا أنها تولت السلطة التشريعية من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، ما يعزز من قبضة الرئيس نيكولاس مادورو على الحكم ويمثل تحديا لدعوات إجراء انتخابات.

وتبنت الجمعية التأسيسية خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، مرسوما يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين".

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية وإقتصادية تتعلق بالفقر والهشاشة في بلد يعتمد على تصدير النفط ومشتقاته، حيث أن أكثر من 80% من سكانها الثلاثين مليونا تحت خط الفقر، مع نسبة تضخم تصل إلى 70%، في حين يساهم كذلك صراع الأيدولوجيات والمصالح بين عدد من دول أميركا اللاتينية والولايات المتحدة في زيادة الضغط على بلد "هو غو تشافيز".