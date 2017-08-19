 عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب | حوادث و حقوق

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎ | بووز

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

بالفيديو..سعد لمجرد كيتسارى فباريس‎ | بووز

بالفيديو..سعد لمجرد كيتسارى فباريس‎

صادم..Tofita كلاوها المغاربة منذ الصغر فيها مشتقات الخنزير؟؟ | مجتمع

صادم..''Tofita'' كلاوها المغاربة منذ الصغر فيها مشتقات الخنزير؟؟

بالفيديو والصور.. وبحضور وزير سابق..افتتاح فعاليات مهرجان التفاح والمنافسة على أشدها للظفر بلقب ملكة الجمال | بوليتيك

بالفيديو والصور.. وبحضور وزير سابق..افتتاح فعاليات مهرجان التفاح والمنافسة على أشدها للظفر بلقب

عاجل: زلزال يهز تركـــــيا | دولي

عاجل: زلزال يهز تركـــــيا

الحسيميون يشيعون جنازة عبد الحفيظ الحداد التي مرت في أجواء عادية | بوليتيك

الحسيميون يشيعون جنازة ''عبد الحفيظ الحداد'' التي مرت في أجواء عادية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 23:55 عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع
داهمت العناصر الأمنية المشكلة من الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة مقاهي معدة سلفا لتقديم الشيشة.

شوف تيفي:

داهمت العناصر الأمنية المشكلة من الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة مقاهي معدة سلفا لتقديم الشيشة.

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن العناصر الأمنية حجزت العديد من النرجيلات، في حين تم تنقيط كل زبناء المقهى المتوفرين على بطائقهم الوطنية، في حين تم اعتقال ما لم يتوفرون على بطائقهم الوطنية، من أجل التحقق من هويتهم، والكشف إن كانوا قد صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني، في الوقت الذي تم إخلاء سبيل العديد ن الزبناء الذين تبين أنهم لا مذكرة بحث محركة في حقهم.

وتأتي هذه الحملات في إطار الحرب المعلنة على الشيشة، وعن مروجي الممنوعات داخل مثل هذه المقاهي التي تظل مشبوهة بامتياز.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مقاهي كازا حي أمن شرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب | حوادث و حقوق

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب

صادم وبالفيديو.. انتاحرات حيث راجلها سمح فيها 4 سنين بالفقيه بنصالح وهاشنو وقع ليها مع والديه | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. انتاحرات حيث راجلها سمح فيها 4 سنين بالفقيه بنصالح وهاشنو وقع ليها مع والديه

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو | حوادث و حقوق

مغربي من فرنسا سايق سكران وحارق الضو وتسبب في القتل وخرج من الحبس بحالا موقع والو

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة تهز تطوان: كان مع صاحبتو قتلوه بسيف وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط | بــووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..2 قهاوي ديال الشيشا فكازا دخلو عليهم البوليس ..شوفو شحال ديال البنات و الدراري طلعو فالسطافيط

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته حلا الترك المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي | بــووز

أول خروج إعلامي لزوج دنيا باطما بعد تصريحات ابنته "حلا الترك "المثيرة..دنيا معندها حتى شي دخل فالمشاكيل ديالي

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : اعتداء عنصري على قنصلية مغربية بإسبانيا‎

شوف الصحافة : حالات الانتحار تثير قلق الداخلية‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : حالات الانتحار تثير قلق الداخلية‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب | حوادث و حقوق

هزة خفيفة تضرب شمال المغرب

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎ | بووز

فيديو خطير.. شوفو شنو دار شاب مغربي للترامواي غادي بسرعة‎

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة عربية شهيرة نجت من الموت في اعتداء برشلونة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.