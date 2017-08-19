عاجل.. مداهمة مقاهي بحي مولاي رشيد فكازا وها أشنو وقع ﻿

داهمت العناصر الأمنية المشكلة من الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة مقاهي معدة سلفا لتقديم الشيشة.

شوف تيفي:

داهمت العناصر الأمنية المشكلة من الأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة مقاهي معدة سلفا لتقديم الشيشة.

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن العناصر الأمنية حجزت العديد من النرجيلات، في حين تم تنقيط كل زبناء المقهى المتوفرين على بطائقهم الوطنية، في حين تم اعتقال ما لم يتوفرون على بطائقهم الوطنية، من أجل التحقق من هويتهم، والكشف إن كانوا قد صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني، في الوقت الذي تم إخلاء سبيل العديد ن الزبناء الذين تبين أنهم لا مذكرة بحث محركة في حقهم.

وتأتي هذه الحملات في إطار الحرب المعلنة على الشيشة، وعن مروجي الممنوعات داخل مثل هذه المقاهي التي تظل مشبوهة بامتياز.