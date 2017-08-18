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صادم..''Tofita'' كلاوها المغاربة منذ الصغر فيها مشتقات الخنزير؟؟

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 22:09 صادم..Tofita كلاوها المغاربة منذ الصغر فيها مشتقات الخنزير؟؟ | مجتمع
صادم..''Tofita'' كلاوها المغاربة منذ الصغر فيها مشتقات الخنزير؟؟
راجت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الماركات الشهيرة لحلويات ''Tofita'' عشقها واستهلكها المغاربة منذ الصغر، والتي كتب عليها في إحدى الأسواق التجارية الشهيرة في المغرب أنها تحتوي على مشتقات

شوف تيفي

راجت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الماركات الشهيرة لحلويات "Tofita" عشقها واستهلكها المغاربة منذ الصغر، والتي كتب عليها في إحدى الأسواق التجارية الشهيرة في المغرب أنها تحتوي على مشتقات الخنزير.

المثير في الأمر أن "توفيتا" وهي الاسم الرسمي للحلويات المذكورة تباع بقوة في كل الأسواق التجارية، وعند الباعة المتواجدين في الأزقة والشوارع، ويستهلكها المغاربة بقوة صغارا وكبارا.

وعبر الفايسبوكيون عن استغرابهم الكبير وصدمتهم جراء الكشف أن هذه الحلويات حاملة لمشتقات الخنزير، المنبوذ والمحرم دينيا على المسلمين، مطالبين المسؤولين بالتدخل للكشف عن حقيقة هذه الحلويات التي تباع منذ سنوات داخل المغرب.

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