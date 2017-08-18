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بالفيديو والصور.. وبحضور وزير سابق..افتتاح فعاليات مهرجان التفاح والمنافسة على أشدها للظفر بلقب ملكة الجمال

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 21:52 بالفيديو والصور.. وبحضور وزير سابق..افتتاح فعاليات مهرجان التفاح والمنافسة على أشدها للظفر بلقب ملكة الجمال | بوليتيك
بالفيديو والصور.. وبحضور وزير سابق..افتتاح فعاليات مهرجان التفاح والمنافسة على أشدها للظفر بلقب ملكة الجمال
أعطى عامل إقليم صفرو وعدد من المسؤولين بالمدينة قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، إنطلاق افتتاح فعاليات المهرجان الوطني السابع عشر للتفاح بمدينة ايموزار كندر، بحضور الوزير الحركي السابق للشباب

شوف تيفي

أعطى عامل إقليم صفرو وعدد من المسؤولين بالمدينة قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، إنطلاق افتتاح فعاليات المهرجان الوطني السابع عشر للتفاح بمدينة ايموزار كندر، بحضور الوزير الحركي السابق للشباب والرياضة لحسن السكوري.

وسيستمر المهرجان إلى نهاية الأسبوع ويتضمن مسابقة ملكة جمال التفاح، فن التبوريدة، وسهرات فنية لفنانين أمازيغ والأغنية العصرية والشعبية، وعدد من الفقرات الفكاهية والموسيقية.
وتعتمد إيموزار على مهرجاناتها لتنمية السياحة في المنطقة، وخاصة مهرجان التفاح ومهرجان الشعر ومهرجان السينما...

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صفرو إيموزار ملكة الجمال مهرجان

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