الحسيميون يشيعون جنازة ''عبد الحفيظ الحداد'' التي مرت في أجواء عادية ﻿

شيع العشرات من أصدقاء ومعارف سائق سيارة الأجرة ''عبد الحفيظ الحداد'' عصر اليوم الجمعة بمدينة الحسيمة، والذي لفظ أنفاسه بالمستشفى الجامعي لمدينة وجدة بعد نقله على وجه السرعة من المستشفى الإقليمي

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شيع العشرات من أصدقاء ومعارف سائق سيارة الأجرة "عبد الحفيظ الحداد" عصر اليوم الجمعة بمدينة الحسيمة، والذي لفظ أنفاسه بالمستشفى الجامعي لمدينة وجدة بعد نقله على وجه السرعة من المستشفى الإقليمي بالحسيمة بعد مرض مزمن كان يعاني منه لسنوات طويلة .



ومرت مراسيم تشييع جنازة الراحل إلى متواه الأخير بحضور العشرات من المواطنين في أجواء عادية بحضور أمني كثيف بجوار المقبرة.



وحسب مصادر مطلعة، فالضحية كان يعاني لسنوات طويلة من مرض الربو الذي ألزمه الفراش مرات عديدة لكن الأزمة الأخيرة التي أصابته، لم تنفع معها التدخلات الطبية الإستعجالية سواء في الحسيمة أو بالمستشفى الجامعي بوجدة .