 إحتقان داخل حزب الإتحاد الدستوري بسبب الممتلكات والأراضي والمناصب داخل دواوين الوزراء ﻿
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إحتقان داخل حزب الإتحاد الدستوري بسبب الممتلكات والأراضي والمناصب داخل دواوين الوزراء

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 20:50 إحتقان داخل حزب الإتحاد الدستوري بسبب الممتلكات والأراضي والمناصب داخل دواوين الوزراء | بوليتيك
إحتقان داخل حزب الإتحاد الدستوري بسبب الممتلكات والأراضي والمناصب داخل دواوين الوزراء
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن حزب الإتحاد الدستوري يعرف غليانا غير مسبوق بسبب تراكم عدة أخطاء قاتلة سواء تنظيمية أو لها إرتباطات بالوضعية الجديدة للحزب الذي ظل في المعارضة لأزيد من 20 سنة قبل دخول الحكومة

شوف تيفي

كشفت مصادر "شوف تيفي" أن حزب الإتحاد الدستوري يعرف غليانا غير مسبوق بسبب تراكم عدة أخطاء قاتلة سواء تنظيمية أو لها إرتباطات بالوضعية الجديدة للحزب الذي ظل في المعارضة لأزيد من 20 سنة قبل دخول الحكومة الحالية.

وأضاف ذات المصدر، أن الحزب لم يعقد أي إجتماع لهيئاته التنظيمية من مجلس وطني ولجنة إدارية منذ سنوات، رغم أن القانون الأساسي للحزب حدد مدة وتاريخ إنعقاده ، في حين إقتصر الإجتماع بشكل دوري فقط على المكتب السياسي للحزب.

وأوضح ذات المصدر، أن خلافات حادة داخل الحزب حول الأراضي المتواجدة بمدينة الدار البيضاء والتي ثمت مقايضتها بمقر قديم للحزب والجريدة الناطقة باسم الحزب، حيث لازال الغالبية من قيادات الحزب ينفون تسجيل تلك الأراضي وممتلكات أخرى باسم الحزب، وإنما باسم قيادي فيه.

وقال ذات المصدر، أن شبيبة الإتحاد الدستوري أنشأت صفحة فايسبوكية ضد كاتبة خاصة لأحد الوزراء، متهمينها بالتحكم في مناصب المستشارين والمساعدين في دواوين الوزراء باسم حزب الإتحاد الدستوري في الحكومة.

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