 مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي ﻿
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مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 20:34 مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي | ثقافة و فنون
مدير أعمال بلاك جاكوار كاعي من تهميش الصحافة للفنان المغربي
خرج مدير أعمال الفنان المغربي بلاك جاكوار مؤخرا بتصريحات قاسية عبر منشور وضعه على الصفحة الرسمية لهذا الأخير، يوجه من خلاله رسالة إلى الصحافة التي وصفها بالرديئة على حد قوله، وذلك نظرا للإقصاء

شوف تيفي

خرج مدير أعمال الفنان المغربي بلاك جاكوار مؤخرا بتصريحات قاسية عبر منشور وضعه على الصفحة الرسمية لهذا الأخير، يوجه من خلاله رسالة إلى الصحافة التي وصفها بالرديئة على حد قوله، وذلك نظرا للإقصاء الذي يطال جاكوار داخل الإعلام المغربي.

وقد استهل رسالته بالإنجاز الذي حققه جاكوار السنة الماضية في أكبر مسابقة موسيقية عبر الأنترنيت، بحصوله على جائزة أحسن ألبوم "راب - هيب هوب" ما بين المئات في العالم، الأمر الذي لم يتم تتطرق له في المواقع الصحفية الإلكترونية رغم مراسلته لهم، حيث كتب :" إتّصلنا بأغلبية المواقع الصحفية الإلكترونية لنشر الخبر، ولاكن لم يتٍم الترويج إلى هاذ الخبر ، وكتفوا كما للعادة بنشر خبر بنت الستاتي و صديقها حليوة ، بنت الستاتي التي أصبحت أشهر مئات المرّات من فن بلاك جاكوار ."

في حين تمت دعوة الفنان بلاك جاكوار إلى الحفل المنظم لنيل جائزته في مدينة لوس أنجلس الأمريكية في شهر أبريل الماضي، وبحسب ما كتبه مدير أعماله " إتّصلنا بالعديد من المؤسسات والمسؤولين الثقافيين في بلادنا السعيدة , لكي تتٍم المساعدة والمساندة في إقتناء تذاكر السفر ، وذالك لتمثيل بلدنا المغرب , ولاكن الجواب قد كان سلبيا ."

فيما طرح مجموعة من التساؤلات في رسالته حول ما إن كان سبب إقصاءه له علاقة بالعنصرية، او الحل لكسب الرضا هو دفع الرشوة.
وختتم رسالته بملحوظة يؤكد فيها من جديد أن أخر الأعمال الفنية لبلاك جاكوار هي الأخرى لم تحظى بالاهتمام من قبل الصحافة المغربية رغم مراسلته لهم.

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بلاك جاكوار مدير أعمال صحافة المغربية

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