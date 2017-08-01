عاجل: 26 فرنسيا بين الجرحى في اعتداء برشلونة بينهم 11 إصاباتهم خطيرة ﻿

قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن 26 فرنسيا جرحوا في الاعتداء الذي ضرب برشلونة أمس الخميس، بينهم 11 إصاباتهم خطيرة.

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قال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن 26 فرنسيا جرحوا في الاعتداء الذي ضرب برشلونة أمس الخميس، بينهم 11 إصاباتهم خطيرة.

وعبر لودريان عن "حزنه العميق" وأعلن انه سيتوجه إلى برشلونة "ليزور الضحايا الفرنسيين لهذا العمل الجبان ويؤكد دعم فرنسا للشعب والسلطات في اسبانيا".

من جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن سلطات بلاده لم ترصد حاليا اي "صلات" لمنفذي اعتداءي اسبانيا في فرنسا.

وقال "لا نعتقد ان هناك صلات. في وقت ما تحدثنا عن فرنسيين قد يكونوا شاركوا في هذا الاعتداء. اطلعنا معا على كل الملفات ولا أحد معروفا يتطابق مع الأفراد المعنيين بالاعتداء في اسبانيا".

ووقعت عمليتا دهس بفارق ساعات الخميس في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا.

وادت عملية الدهس الأولى الى سقوط 14 قتيلا وحوالى مئة جريح على جادة لا رامبلا المكتظة في قلب برشلونة السياحي.