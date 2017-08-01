عاجل: تـــرامب يقيل مُستشاره لهذا السبب ﻿

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ستيف بانون كبير مستشاريه للاستراتيجيات السياسية بالبيت الأبيض.

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أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ستيف بانون كبير مستشاريه للاستراتيجيات السياسية بالبيت الأبيض.

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن "كبير موظفي البيت الأبيض جون كيللي، وستيف بانون، اتفقا سوية على أن يكون، اليوم، هو آخر يوم لستيف".

وتابع البيان "نحن ممتنون لخدمته (بانون) ونتمنى له الأفضل"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي استقالة بانون ضمن مجموعة من الإقالات التي تتم داخل البيت الأبيض منذ يوليوز الماضي، عندما استقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، على خلفية تعيين ترامب، لأنطوني سكاراموتشي.