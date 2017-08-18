بعد اعتداء برشلونة الدموي: عنصريون بإسبانيا يهددون بمهاجمة المساجد+صورة ﻿

بعد القنصلية المغربية بإشبيلية، تعرض مسجد بمدينة طراغونا في مونتبلانك بإسبانيا، يومه الجمعة، لاعتداء من طرف مجهولين كتبوا على جدرانه عبارات عنصرية.

"شوف تيفي"

بعد القنصلية المغربية بإشبيلية، تعرض مسجد بمدينة طراغونا في مونتبلانك بإسبانيا، يومه الجمعة، لاعتداء من طرف مجهولين كتبوا على جدرانه عبارات عنصرية.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تفاجأ متواجدون بالمسجد صباح اليوم ، بكتابات عنصرية على جدران وباب المسجد مناهضة للإسلام والمسلمين وخاصة المغاربة.



وأكدت وسائل إعلام إسبانية في تعليقها على هذا الاعتداء العنصري، على أنه وقع كرد فعل على الهجوم الإرهابي، الذي هز مدينة برشلونة الإسبانية أمس الخميس، والذي تورط فيه مشتبه بهم من أصول مغربية.