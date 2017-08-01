صادم وبالفيديو.. انتاحرات حيث راجلها سمح فيها 4 سنين بالفقيه بنصالح وهاشنو وقع ليها مع والديه ﻿

أقدمت سيدة متزوجة بمدينة الفقيه بن صالح، يومه الجمعة، على إنهاء حياتها شنقا في منزل يوجد على مستوى حي شنولة.

"شوف تيفي"



أقدمت سيدة متزوجة بمدينة الفقيه بن صالح، يومه الجمعة، على إنهاء حياتها شنقا في منزل يوجد على مستوى حي شنولة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالكة، أنهت حياتها، بسبب مشاكل أسرية مع أسرة زوجها الذي غاب عن المنزل لأكثر من 4 سنوات.



وأضاف المصدر ذاته أن الضحية وهي أم لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، تقدمت بشكاية ضد عائلة زوجها، مشيرة إلى أن شجارا نشب بينها وبين والد زوجها صباح اليوم لتقوم في لحظة غضب بالانتحار شنقا.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمينة فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار، بينما تم نقل جثمان الهالكة إلى مستودع الأموات.