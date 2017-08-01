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وزير الإستثمار والمالية التونسي يستقيل للمثول أمام القضاء بسبب تحويلات مالية لشركة بالمغرب

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 17:04 وزير الإستثمار والمالية التونسي يستقيل للمثول أمام القضاء بسبب تحويلات مالية لشركة بالمغرب | بوليتيك
وزير الإستثمار والمالية التونسي يستقيل للمثول أمام القضاء بسبب تحويلات مالية لشركة بالمغرب
أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية في الحكومة التونسية فاضل عبد الكافي أنه قدّم استقالته من مهامه من الوزارتين اليوم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

شوف تيفي 

أكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية في الحكومة التونسية فاضل عبد الكافي أنه قدّم استقالته من مهامه من الوزارتين اليوم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكشفت مواقع إعلامية تونسية، أن استقالة الوزير تأتي على خلفية مثوله أمام القضاء يوم 4 شتنبر القادم بعد الاعتراض الذي كان قد تقدم به بتاريخ 10 غشت الجاري على حكم صادر ضدّه ويقضي بسجنه وتخطئته بمبلغ مليار و800 ألف دينار.

وأبرز عبد الكافي أن القضية تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا عبر رفع رأسمال شركته في المغرب التي قام بعملية تحويل مالي لفائدتها بقيمة 90 ألف أورو (250 ألف دينار، موضحا بأن الشكاية قد رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك مشيرا الى أنه يحبذ المثول أمام القضاء كمواطن عادي.

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