خبير...العملية الإرهابية ببرشلونة لن تؤثر على العلاقات المغربية مع إسبانيا والتأطير الديني للجالية فاشل ﻿

صرح الباحث في الحركات الإسلامية، إدريس الكنبوري تعليقا على العملية الإرهابية التي ضربت مدينة برشلونة بإسبانيا يوم أمس، بأنها لن تؤثر على العلاقات العميقة بين المغرب وإسبانيا ولو أن جنسية متزعم

شوف تيفي



صرح الباحث في الحركات الإسلامية، إدريس الكنبوري تعليقا على العملية الإرهابية التي ضربت مدينة برشلونة بإسبانيا يوم أمس، بأنها لن تؤثر على العلاقات العميقة بين المغرب وإسبانيا ولو أن جنسية متزعم العملية المأساوية مغربي.



وأضاف الكنبوري تعليقا على العملية الإرهابية ببرشلونة، بأن المغرب وإسبانيا تجمعهما علاقات أمنية قوية، تعود لعشرات السنين، ولايمكن أن تتأثر بحالة شادة كمأساة يوم أمس، خاصة أن دولا عديدة أشادت بالنموذج المغربي في محاربة التطرف والإرهاب.



وقال الكنبوري في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" إن السياسات المتبعة من طرف المسؤولين على حماية الأمن الروحي والديني للمغاربة في الخارج فشلت، حيث رغم المجهودات المبذولة منذ سنة 2004 في إطار برنامج إعادة هيكلة الحقل الديني، لم يستطع المسؤولون بلوغ الهدف وهذا هو السؤال الحقيقي على حد تعبيره، إذ يوجد خصاص كبير في التأطير الديني والتوعية لدى المغاربة المقيمين بإسبانيا.



وتابع الكنبوري تعليقا على مأساة يوم أمس، أن التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا قد أطاح بخلايا في منطقة كاطالونيا، كما سبق لإسبانيا أن أشادت بالتعاون المغربي في تفكيك الخلايا الإرهابية بالمنطقة.