خطير وهام للمدمنين على رياضة كمال الأجسام: المنشطات تُدمر الحيوانات المنوية وتقلص حجم الخصيتين ﻿

كشف الدكتور المصري عمرو المليجى، أستاذ الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، وزميل جامعة ايوا الأمريكية، إن حياة الرجال الذين يبحثون عن الجسم الضخم عن طريق تعاطى هرمونات منها هرمون الذكورة أو

"شوف تيفي"

كشف الدكتور المصري عمرو المليجى، أستاذ الذكورة والعقم بجامعة القاهرة، وزميل جامعة ايوا الأمريكية، إن حياة الرجال الذين يبحثون عن الجسم الضخم عن طريق تعاطى هرمونات منها هرمون الذكورة أو التستستيرون، وقد انتشر استخدامها بين الرياضيين في الثمانينات، في خطر.

وحسب موقع اليوم السابع المصري يومه الجمعة، فقد أشار "المليجي" فى تصريحاته إلى أن الاستخدام المفرط للمنشطات الهرمونية الذكورية يؤثر سلباً على الصحة الجسدية و النفسية لمستخدمها و هذه الأضرار من الممكن أن تكون خطيرة، إذ يرتبط تعاطي الهرمونات طويل الأجل مع سمية القلب والأوعية الدموية التي لا رجعة فيها، وخاصة آثار تصلب الشرايين و ضعف عضلة القلب، بالإضافة إلى إضرار الكبد، واليرقان، واحتباس السوائل، وارتفاع ضغط الدم ، وزيادة الكوليستيرول الضار والبروتينات الدهنية وانخفاض البروتين والفشل الكلوي.

وأكد "أستاذ أمراض الذكورة" للموقع المصري أن هؤلاء الرجال عرضى الي تقلص حجم الخصيتين وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، وظهور حب الشباب الشديد، و الصلع و ظاهرة "كبر حجم الثديين" بالإضافة إلى أن تعاطي المنشطات الهرمونية يمكن أن يؤدي إلى الاضطرابات النفسية مثل أعراض تشبه الهوس والغيرة و جنون العظمة، والتهيج، والأوهام، وضعف التحكم، وأيضا التأثير علي المزاج و السلوك و الميل للعدوان، والاستخدامات غير الطبية لهرمون التستوستيرون يمكن ان تؤدي الي الإدمان وقد أوصت الجمعية العالمية للصحة الجنسية بعدم استخدامه في ذلك الغرض.