عاجل.. الملك محمد السادس يستنكر الاعتداء الإرهابي الذي ضرب برشلونة وهذا ما قاله للعاهل الإسباني ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية والملكة ليتيسيا، وذلك إثر الإعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف المنطقة السياحية وسط مدينة برشلونة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى الملك فيليبي السادس عاهل المملكة الإسبانية والملكة ليتيسيا، وذلك إثر الإعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف المنطقة السياحية وسط مدينة برشلونة.

ومما جاء في هذه البرقية "لقد علمت ببالغ الأسى وشديد الاستنكار بنبأ الإعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف المنطقة السياحية وسط مدينة برشلونة، مخلفا عددا من الضحايا".

وأعرب الملك للعاهل الإسباني، عن "تنديد المملكة المغربية القوي وشجبها لهذا العمل الإجرامي المقيت، المنافي لكل القيم الإنسانية والتعاليم الدينية، والذي استهدف المس بأمن واستقرار بلدكم الجار الصديق".

كما تقدم الملك للعاهل فيليبي السادس، ومن خلاله لأسر الضحايا وللشعب الإسباني، بأحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، "داعيا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر والسلوان".

وجدد الملك لعاهل المملكة الإسبانية " الإعراب عن تضامن المملكة المغربية المطلق مع بلده الصديق وانخراطها التام في الجهود الدولية الهادفة إلى التصدي لآفة الإرهاب وتجفيف منابعه".