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رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول وفاة موقوف أصيب برصاصة أطلقها عليه رجل شرطة بفاس

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 16:17 رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول وفاة موقوف أصيب برصاصة أطلقها عليه رجل شرطة بفاس | بوليتيك
رسميا.. هذه هي التفاصيل الكاملة حول وفاة موقوف أصيب برصاصة أطلقها عليه رجل شرطة بفاس
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان موضوع تحت الحراسة النظرية، وذلك أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف إلى

"شوف تيفي"

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص كان موضوع تحت الحراسة النظرية، وذلك أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى، جراء معاناة من مضاعفات صحية بالغرف الأمنية بولاية أمن فاس.

وحسب ما توصلت به"شوف تيفي" فإن أطوار القضية، تعود إلى قيام دورية للشرطة، يوم الاثنين 14 غشت الجاري، بتوقيف المشتبه فيه رفقة شريك آخر له متلبسين بتعريض مواطن للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وهي الواقعة التي اضطر خلالها موظف شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاثة رصاصات تحذيرية، فيما الرابعة أصابت المشتبه فيه على مستوى كتفه وقفصه الصدري، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات.، قبل أن يتم وضعه تحت الحراسة النظرية زوال أمس الخميس، بناء على إذن طبي بمغادرة المستشفى، حيث وافته المنية ليلة أمس أثناء نقله للمستشفى.

وأكد المصدر أن جثة الهالك، تم إيداعها بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، وذلك في انتظار نتائج البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

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