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عاجل و رسميا.. هذه هوية الضحايا المغاربة في الاعتداء الإرهابي على برشلونة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 16:05 عاجل و رسميا.. هذه هوية الضحايا المغاربة في الاعتداء الإرهابي على برشلونة | دولي
عاجل و رسميا.. هذه هوية الضحايا المغاربة في الاعتداء الإرهابي على برشلونة
علم من مصدر قنصلي مغربي بالعاصمة الكاطالانية أن ثلاثة مغاربة يوجدون ضمن الجرحى في الاعتداء الذي استهدف أمس الخميس مدينة برشلونة.

شوف تيفي:


علم من مصدر قنصلي مغربي بالعاصمة الكاطالانية أن ثلاثة مغاربة يوجدون ضمن الجرحى في الاعتداء الذي استهدف أمس الخميس مدينة برشلونة.

وأوضح، ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بسيدة تدعى رقية أوحو (43 سنة)، مقيمة بإسبانيا، ورجل يدعى عمر الحمزاوي وابنه أبو وبكر البالغ من العمر ست سنوات واللذان يعيشان بمونبولييه وكانا في عطلة ببرشلونة.

ويتلقى الضحايا المغاربة الثلاث العلاجات الضرورية في مستشفيات ببرشلونة.

وكان الطفل المغربي قد دهسته الشاحنة التي استعملت في هجوم برشلونة وهو الآن في وضع " حرج جدا ".

وكانت إسبانيا قد تعرضت في أقل من عشر ساعات لهجومين إرهابيين، الأول تم عن طريق شاحنة في وسط باريس، أما الثاني فكان بنفس الطريقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بكامبريلس قرب طاراغاونا على بعد حوالي مائة كلم من العاصمة الكاطالانية.



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