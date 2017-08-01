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عاجل: عبد الحفيظ حداد في ذمة الله

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 15:57 عاجل: عبد الحفيظ حداد في ذمة الله | مجتمع
عاجل: عبد الحفيظ حداد في ذمة الله
علمت'' شوف تيفي'' أن عبد الحفيظ حداد الذي كان قد نقل إلى المستشفى الجامعي بوجدة قد توفي اليوم الأربعاء بعد مرض مزمن كان يعاني منه.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن عبد الحفيظ حداد الذي كان قد نقل إلى المستشفى الجامعي بوجدة قد توفي اليوم الأربعاء بعد مرض مزمن كان يعاني منه.
.
وأكدت ذات المصادر،أن وفاة حداد الذي ينحدر من مدينة الحسيمة، جاءت بعد معاناته من مرض مزمن و ليست للوفاة أية علاقة بحراك الريف.

و سيوارى جثمان الراحل الثرى بمسقط رأسه بالحسيمة.

و كان الضحية حل بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، منذ حوالي أسبوع تقريبا رفقة زوجته، بعد إصابته بأزمة حادة في الجهاز التنفسي، حيث تمت إحالته على مصلحة المستعجلات وإستفادته من التدخلات الطبية الآنية كما تتطلبها مثل هاته الحالات، ومع استمرار مضاعفات مرضه المزمن تم الاحتفاظ به تحت العناية المركزة .

وأوضح ذات المصدر، أن المعني بالأمر معروف لدى الأطباء المتخصصين في الجهاز التنفسي، حيث خضع مرارا لفحوصات طبية ومنذ سنوات طويلة وليست نتيجة إستنشاقه لأي غاز سام حديثا كما هو متداول على نطاق واسع.

من جهة ثانية، أكدت نفس المصادر من مدينة الحسيمة أن المريض الذي توفي بالمستشفى لا علاقة له بالإحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف منذ شهور ولا تربطه بها أية علاقة .

من جانبه كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ،قد أعلن أن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفيد بتواجد مواطن يدعى عبد الحفيظ الحداد بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع مساء يوم التاسع من غشت الجاري بمناسبة الأحداث التي عرفتها المدينة المذكورة تبقى "عارية من الصحة و لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة".

وأوضح الوكيل العام في بلاغ له أنه "بعد التحريات الجارية في الموضوع تبين أن سبب تواجد المعني بالأمر بالمستشفى المذكور يرجع إلى معاناته من مرض الربو، حيث كان يتابع علاجه بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة، وله ملف طبي بها حسب ما أكدته زوجته أثناء الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية".




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