عاجل وحصري.. هذه هوية أربعة مغاربة متورطين في الاعتداء الدموي على برشلونة من بينهم شابان ينحدران من مريرت+صورة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' من مصدرها على لائحة تضم هوية الأربعة أشخاص المشتبه في تورطهم في الهجوم الدموي الذي هز برشلونة أمس الخميس، ويتعلق الأمر بأربعة مغاربة وهم ''موسى أوكابير'' و''سعيد علا''، و ''محمد هيشامي''،

"شوف تيفي"



حصلت "شوف تيفي" من مصدرها على لائحة تضم هوية الأربعة أشخاص المشتبه في تورطهم في الهجوم الدموي الذي هز برشلونة أمس الخميس، ويتعلق الأمر بأربعة مغاربة وهم "موسى أوكابير" و"سعيد علا"، و "محمد هيشامي"، و"يونس أبو يعقوب".

وحسب هذه اللائحة فإن موسى أوكابير هو من مواليد سنة 1999، أما سعيد علا فهو من مواليد 1989، في حين ولد محمد هيشامي بمدينة مريرت سنة 1993، وهي نفس المدينة التي ولد بها يوسف أبو يعقوب سنة 1995.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسباينة، كشفت عن تمكنها من قتل أربعة إرهابيين في عملية ثانية، بينما ما يزال البحث جاريا لإيقاف آخرين من بينهم موسى أوكابير.