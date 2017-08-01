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خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة

بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 14:39 خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة | بوليتيك
خاص: بن كيران من دون عطلة صيفية ويعيش أزمة مالية صامتة
قال مصدر مقرب من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، أن الأجر أو التعويض الوحيد الذي يتلقاه رئيس الحكومة السابق شهريا هو 5 آلاف درهم.

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قال مصدر مقرب من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، أن الأجر أو التعويض الوحيد الذي يتلقاه رئيس الحكومة السابق شهريا هو 5 آلاف درهم.

وأضاف ذات المصدر، أن عبد الإله بن كيران لم يقم بتسوية الوثائق الإدارية للحصول على تعويضات التقاعد من البرلمان وكذا إنتهاء المهام لمنصبه كرئيس للحكومة، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة والأعراف.

وأوضح ذات المصدر، ردا على موعد العطلة الصيفية لبن كيران، أنه ما زال يبحث عن السيارة التي قال بأنه يبحث عنها والتي لايتجاوز ثمنها "10 ملايين سنتيم"، فما بالك بالسفر في عطلة، مشددا على أن بن كيران يعيش أزمة مالية صامتة.


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